В Хмельницкой области мужчина в новогоднюю ночь выбил дверь соседки и заявил, что ошибся квартирой — что решил суд

Житель Хмельницкой области предстал перед судом за незаконное проникновение в жилье соседки.

Фото: squarespace-cdn.com

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Хмельницкий апелляционный суд оставил в силе приговор жителю города Шепетовка, которого местный суд признал виновным в незаконном проникновении в жилье соседки. Апелляционная жалоба защитника мужчины была отклонена. Об этом сообщает официальный сайт Хмельницкого апелляционного суда.

Отмечается, что в ночь на 1 января в Шепетовке, в многоквартирном доме, местный житель ногой выбил входную дверь в жилье соседей. Зайдя в гостиную, где спала женщина, он понял, что ошибся квартирой — и вышел.

Свой поступок мужчина объяснил тем, что был раздражен замечанием соседки о том, что его дети в новогоднюю ночь бегали и мешали ей отдыхать. Поэтому он пошел, думая, что это ее квартира, и выбил дверь. Увидев там другую соседку, понял, что попал не туда.

Шепетовский горрайонный суд Хмельницкой области признал его виновным в нарушении неприкосновенности жилища (часть 1 статьи 162 Уголовного кодекса Украины), назначил наказание — 2 года ограничения свободы с освобождением от отбывания на испытательный срок и взыскал с него в пользу потерпевшей 10 000 гривен морального ущерба.

Его защитник подал апелляционную жалобу: просил изменить приговор в части наказания — вместо ограничения свободы назначить штраф.

По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей подтвердила законность судебного решения и назначенного наказания: суд первой инстанции учел, что обвиняемый совершил проступок, женат, на его иждивении находятся трое несовершеннолетних детей, характеризуется положительно, полностью признал свою вину, добровольно возместил причиненный ущерб, извинился перед потерпевшей, но она извинения не приняла и настаивала на строгом наказании.

Коллегия судей признала доводы защитника о чрезмерной суровости наказания необоснованными и констатировала, что требования о назначении штрафа не могут быть удовлетворены, поскольку обвиняемый официально не трудоустроен.

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