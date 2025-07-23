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КГС ВС пояснив, коли вимога про визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку не підлягає розгляду за правилами господарського судочинства

17:00, 23 липня 2025
Позивач просив суд визнати недійсним повністю свідоцтво та зобов’язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести відомості до державного реєстру свідоцтв на знак для товарів і послуг, що належать фізичній особі.
КГС ВС пояснив, коли вимога про визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку не підлягає розгляду за правилами господарського судочинства
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Вимога про визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку, власником якої є фізична особа, не підлягає розгляду за правилами господарського судочинства. Належним відповідачем щодо такої вимоги має бути саме власник свідоцтва як фізична особа, а не фізична особа – підприємець. Такі спори підлягають вирішенню в загальних судах.

Такий висновок зробила колегія суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у справі від 17 червня 2025 року № 910/4461/23.

Фізична особа – підприємець звернулася до суду з позовом до іншої фізичної особи – підприємця. Позивач просив суд визнати недійсним повністю свідоцтво та зобов’язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести відомості до державного реєстру свідоцтв на знак для товарів і послуг, що належать фізичній особі.

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний господарський суд, у задоволенні позову відмовив.

КГС ВС скасував судові рішення в зазначеній частині та закрив провадження у справі на підставі п. 1 ч. 1 ст. 235 ГПК України, зазначивши, що суди попередніх інстанцій залишили поза увагою те, що вимога позивача про визнання недійсним свідоцтва не підлягає розгляду за правилами господарського судочинства, оскільки власником свідоцтва, яке визнається недійсним (за встановленими попередніми судовими інстанціями обставинами), є не відповідач, а фізична особа.

Вказана вимога стосується позбавлення фізичної особи права власності на торговельну марку шляхом визнання недійсним свідоцтва, належним відповідачем щодо цієї вимоги має бути саме власник свідоцтва – фізична особа, а не фізична особа – підприємець.

КГС ВС дійшов висновку про відсутність правових підстав для розгляду зазначеної вимоги за правилами господарського судочинства. Ця вимога підлягає вирішенню в загальному суді (враховуючи необхідність розгляду справи за участю фізичної особи – власника спірного свідоцтва).

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