У Пенсійному фонді роз’яснили, чи може син з інвалідністю оформити пільги замість батька-військовослужбовця

Якщо ветеран війни через поважні причини, такі як військова служба, хвороба чи інвалідність, не може сам звернутися до Пенсійного фонду, його родич може це зробити за нього, але є нюанси.

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Пенсійний фонд у Донецькій області пояснює, як оформити пільги для військового, якщо він не може звернутися особисто.

"Мій батько — учасник бойових дій, зараз перебуває на військовій службі і не може сам звернутися за оформленням пільг. Чи можу я — повнолітній син, який має інвалідність з дитинства ІІ групи, подати відповідні документи", - з таким питанням звернулися до ПФУ.

Як зазначили у Пенсійному фонді, це можливо, але за певних умов.

Якщо ветеран війни не може самостійно звернутися до ПФУ з поважних причин (військова служба, хвороба або інвалідність), член його сім’ї має право зробити це за нього, засвідчивши свою особу паспортом громадянина України.

Такими членами сім’ї є: чоловік, дружина, непрацездатні батьки, неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства ІІ групи, особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни І групи та доглядає за ним, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі (постанова КМУ від 27.12.2023 № 1395, постанова КМУ від 29.01.2003 №117).

Для оформлення пільг треба подати:

заяву про надання пільг;

заяву про внесення відомостей до Реєстру пільговиків;

копію посвідчення ветерана (е-посвідчення ветерана);

документи, які підтверджують родинний звʼязок з пільговиком.

У рамках експериментального проекту замість двох окремих заяв можна подати одну спрощену — щодо взяття на облік та надання пільг одночасно.

У заяві зазначаються реквізити банківського рахунка пільговика, на який перераховуватимуться кошти пільг.

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