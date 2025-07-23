Практика судів
  1. В Україні

У Пенсійному фонді роз’яснили, чи може син з інвалідністю оформити пільги замість батька-військовослужбовця

20:06, 23 липня 2025
Якщо ветеран війни через поважні причини, такі як військова служба, хвороба чи інвалідність, не може сам звернутися до Пенсійного фонду, його родич може це зробити за нього, але є нюанси.
У Пенсійному фонді роз’яснили, чи може син з інвалідністю оформити пільги замість батька-військовослужбовця
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсійний фонд у Донецькій області пояснює, як оформити пільги для військового, якщо він не може звернутися особисто.

"Мій батько — учасник бойових дій, зараз перебуває на військовій службі і не може сам звернутися за оформленням пільг. Чи можу я — повнолітній син, який має інвалідність з дитинства ІІ групи, подати відповідні документи", - з таким питанням звернулися до ПФУ.

Як зазначили у Пенсійному фонді, це можливо, але за певних умов.

Якщо ветеран війни не може самостійно звернутися до ПФУ з поважних причин (військова служба, хвороба або інвалідність), член його сім’ї має право зробити це за нього, засвідчивши свою особу паспортом громадянина України.

Такими членами сім’ї є: чоловік, дружина, непрацездатні батьки, неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства ІІ групи, особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни І групи та доглядає за ним, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі (постанова КМУ від 27.12.2023 № 1395, постанова КМУ від 29.01.2003 №117).

Для оформлення пільг треба подати:

  • заяву про надання пільг;
  • заяву про внесення відомостей до Реєстру пільговиків;
  • копію посвідчення ветерана (е-посвідчення ветерана);
  • документи, які підтверджують родинний звʼязок з пільговиком.

У рамках експериментального проекту замість двох окремих заяв можна подати одну спрощену — щодо взяття на облік та надання пільг одночасно.

У заяві зазначаються реквізити банківського рахунка пільговика, на який перераховуватимуться кошти пільг.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Президент Зеленський підписав указ про негайний аудит державних видатків для посилення оборони

Володимир Зеленський доручив уряду протягом місяця провести аудит усіх державних видатків для того, щоб спрямувати максимум коштів на оборону.

Володимир Зеленський внесе законопроект, де будуть усі гарантії незалежності антикорупційних інституцій

Президент Зеленський повідомив, що готується законопроект, де будуть усі норми для незалежності антикорупційних інституцій.

Руслан Кравченко заявив, що не планує забирати справи у НАБУ і САП, але буде вивчене питання щодо окремих проваджень – зокрема з «чужою» підслідністю

Стосовно окремих проваджень, зокрема, там, де державі були завдані великі збитки, але роками немає руху, або ж коли справи мають «чужу» підслідність, Офіс Генпрокурора може провести вивчення, але «забирати справи у НАБУ і САП» Руслан Кравченко не планує.

Резонансні викриття у НАБУ ставлять питання до відкритих Бюро справ проти українського бізнесу

«Спецвикривач» для НАБУ Олександр Кубраков, екс-детектив-НАБУ Рокунь – адвокат «антикорупціонерів» та інші «співпадіння» у справі Сергія Копистирі викликають низку питань

Папір, картриджі, меблі, принтери та ремонти в кабінетах – сотні працівників апаратів судів повідомили, що змушені за свої гроші забезпечувати роботу судів

З більше ніж тисячі працівників апаратів судів, лише 243 працівника повідомили, що їм не доводилося щось купувати або ремонтувати в судах за власні кошти.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Боровков
    Дмитро Боровков
    заступник голови Залізничного районного суду м. Львова