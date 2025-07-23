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В Пенсионном фонде разъяснили, может ли сын с инвалидностью оформить льготы вместо отца-военнослужащего

20:06, 23 июля 2025
Если ветеран войны по уважительным причинам, таким как военная служба, болезнь или инвалидность, не может сам обратиться в Пенсионный фонд, его родственник может это сделать за него, но есть нюансы.
В Пенсионном фонде разъяснили, может ли сын с инвалидностью оформить льготы вместо отца-военнослужащего
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Пенсионный фонд в Донецкой области объясняет, как оформить льготы для военного, если он не может обратиться лично.

"Мой отец — участник боевых действий, сейчас находится на военной службе и не может сам обратиться за оформлением льгот. Могу ли я — совершеннолетний сын, имеющий инвалидность с детства II группы, подать соответствующие документы", - с таким вопросом обратились в ПФУ.

Как отметили в Пенсионном фонде, это возможно, но при определенных условиях.

Если ветеран войны не может самостоятельно обратиться в ПФУ по уважительным причинам (военная служба, болезнь или инвалидность), член его семьи имеет право сделать это за него, удостоверив свое лицо паспортом гражданина Украины.

Такими членами семьи являются: муж, жена, нетрудоспособные родители, холостые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства II группы, лицо, проживающее вместе с лицом с инвалидностью в результате войны І группы и ухаживает за ним при условии, что лицо с инвалидностью в результате войны не состоит в браке (постановление КМУ от 27.12.2023 № 1395, постановление КМУ от 29.01.2003 №117).

Для оформления льгот нужно подать:

  • заявление о предоставлении льгот;
  • заявление о внесении сведений в Реестр льготников;
  • копию удостоверения ветерана (е-удостоверение ветерана);
  • документы, подтверждающие родственную связь с льготником.

В рамках экспериментального проекта вместо двух отдельных заявлений можно подать одно упрощенное — взятие на учет и предоставление льгот одновременно.

В заявлении указываются реквизиты банковского счета льготника, на который будут перечисляться денежные средства льгот.

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Пенсионный фонд

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