КХС ВС объяснил, когда требование о признании недействительным свидетельства на торговую марку не подлежит рассмотрению по правилам хозяйственного судопроизводства

Истец просил суд признать свидетельство полностью недействительным и обязать Государственную организацию «Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций» внести сведения в государственный реестр свидетельств на знак для товаров и услуг, принадлежащих физическому лицу.

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Требование о признании недействительным свидетельства на торговую марку, владельцем которой является физическое лицо, не подлежит рассмотрению по правилам хозяйственного судопроизводства. Надлежащим ответчиком по такому требованию должно быть именно физическое лицо — владелец свидетельства, а не физическое лицо — предприниматель. Такие споры подлежат рассмотрению в судах общей юрисдикции.

Такой вывод сделала коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в деле от 17 июня 2025 года № 910/4461/23.

Физическое лицо — предприниматель обратилось в суд с иском к другому физическому лицу — предпринимателю. Истец просил суд признать свидетельство полностью недействительным и обязать Государственную организацию «Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций» внести сведения в государственный реестр свидетельств на знак для товаров и услуг, принадлежащих физическому лицу.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный хозяйственный суд, в удовлетворении иска отказал.

КГС ВС отменил судебные решения в указанной части и закрыл производство по делу на основании п. 1 ч. 1 ст. 235 ХПК Украины, указав, что суды предыдущих инстанций оставили без внимания тот факт, что требование истца о признании свидетельства недействительным не подлежит рассмотрению по правилам хозяйственного судопроизводства, поскольку владельцем свидетельства, подлежащего признанию недействительным (по установленным предыдущими инстанциями обстоятельствам), является не ответчик, а физическое лицо.

Указанное требование касается лишения физического лица права собственности на торговую марку путем признания недействительным свидетельства, и надлежащим ответчиком по этому требованию должно быть именно физическое лицо — владелец свидетельства, а не физическое лицо — предприниматель.

КГС ВС пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для рассмотрения указанного требования по правилам хозяйственного судопроизводства. Это требование подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции (с учетом необходимости рассмотрения дела с участием физического лица — владельца спорного свидетельства).

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