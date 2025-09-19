Практика судів
Суд затвердив угоду про визнання винуватості стосовно чоловіка, який побив свою співмешканку

11:56, 19 вересня 2025
Чоловік, який жорстоко побив співмешканку, отримав умовний термін і має пройти програму для кривдників.
Суд затвердив угоду про визнання винуватості стосовно чоловіка, який побив свою співмешканку
Центральний районний суд міста Миколаєва виніс вирок 46-річному місцевому жителю, якого обвинувачували в побитті своєї співмешканки. Про це повідомили у суді.

Згідно з матеріалами справи, у червні 2025 року чоловік посварився з жінкою на її робочому місці — у магазині. Після цього він змусив її сісти в свій автомобіль, а через кілька сотень метрів зупинив машину й почав бити. Жінка отримала удари в грудну клітку та голову, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.

Обвинувачений визнав провину і уклав з прокурором угоду. У рамках домовленості сторони погодили покарання — п’ять років позбавлення волі з іспитовим терміном у два роки. Прокуратура підтримала цю угоду.

Суд підтвердив, що угода укладена добровільно та відповідає нормам закону, після чого її було затверджено. Обвинуваченого офіційно визнано винуватим за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України.

Крім умовного строку, суд заборонив чоловікові протягом трьох місяців наближатися до потерпілої ближче ніж на 100 метрів, з’являтися в місцях її проживання, роботи чи навчання, а також контактувати з нею телефоном або листуванням.

Окремо суд зобов’язав чоловіка пройти спеціальну програму для кривдників.

суд судова практика побої домашнє насильство

