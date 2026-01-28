Суд у Харкові захистив 86-річну жінку від домашнього насильства — доньці заборонили проживати разом із матір’ю

Суд дійшов висновку про реальну загрозу життю та здоров’ю літньої жінки й застосував обмежувальний припис на шість місяців.

86-річна мешканка Харкова понад два роки жила у власній квартирі в умовах постійної агресії з боку доньки: образи, погрози, фізичне насильство та страх навіть вийти зі своєї кімнати. Попри численні виклики поліції та термінові заборонні приписи, ситуація не змінювалася, а насильство тривало.

Немишлянський районний суд м. Харкова дійшов висновку, що існує реальна загроза життю та здоров’ю літньої жінки, і застосував до кривдниці судовий захід захисту. Суд заборонив доньці проживати разом із матір’ю, наближатися до неї та будь-яким чином контактувати з нею протягом шести місяців.

Обставини справи №645/3677/25

До суду звернулася літня жінка — власниця квартири в Харкові, у якій вона фактично проживає разом із повнолітньою донькою. Як установив суд, протягом понад двох років донька систематично вчиняла щодо матері домашнє насильство психологічного та фізичного характеру.

З матеріалів справи вбачається, що агресивна поведінка проявлялася у постійних образах, погрозах, приниженні, криках, а також у застосуванні фізичної сили — штовханні, хапанні за волосся, плюванні в обличчя. Через це заявниця боялася виходити зі своєї кімнати, змушена була зачинятися в ній, а донька вибивала двері.

Суд також встановив, що донька не працює, не має постійного доходу, проживає за рахунок матері, зловживає алкоголем та приводить до квартири сторонніх осіб. Водночас вона має інше житло, отримане у спадщину, однак там не проживає.

Заявниця неодноразово зверталася до поліції. Щодо доньки складалися адміністративні протоколи за статтею 173-2 КУпАП, виносилися термінові заборонні приписи, однак вони порушувалися, а поведінка не змінювалася. За останні роки доньку неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства, у тому числі повторно протягом року.

Оцінка суду

Розглядаючи справу в порядку окремого провадження, суд виходив із положень Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» та норм Цивільного процесуального кодексу України.

Суд зазначив, що обмежувальний припис є спеціальним заходом захисту, спрямованим не на покарання кривдника, а на забезпечення безпеки постраждалої особи. Під час оцінки ризиків суд врахував:

похилий вік заявниці та її вразливий стан;

систематичний характер психологічного і фізичного насильства;

неодноразове притягнення доньки до адміністративної відповідальності;

порушення термінових заборонних приписів;

відсутність будь-яких доказів з боку заінтересованої особи на спростування доводів заявниці.

На переконання суду, сукупність цих обставин свідчить про реальну ймовірність продовження домашнього насильства та створює загрозу життю і здоров’ю постраждалої.

Рішення суду

Суд задовольнив заяву в повному обсязі та видав обмежувальний припис строком на шість місяців. Ним заборонено:

перебувати в місці проживання постраждалої;

наближатися до неї ближче ніж на 100 метрів;

розшукувати, переслідувати або будь-яким способом спілкуватися з нею;

контактувати особисто чи через третіх осіб, у тому числі засобами зв’язку.

Рішення підлягає негайному виконанню. Суд направив його до органів Національної поліції для взяття кривдниці на профілактичний облік, а також до районної адміністрації.

Суд наголосив, що оскарження рішення не зупиняє дії обмежувального припису.

