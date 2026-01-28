  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Суд в Харькове защитил 86-летнюю женщину от домашнего насилия — дочери запретили проживать вместе с матерью

19:26, 28 января 2026
Суд пришел к выводу о реальной угрозе жизни и здоровью пожилой женщины и применил ограничительное предписание сроком на шесть месяцев.
86-летняя жительница Харькова более двух лет жила в собственной квартире в условиях постоянной агрессии со стороны дочери: оскорбления, угрозы, физическое насилие и страх даже выйти из своей комнаты. Несмотря на многочисленные вызовы полиции и срочные запретительные предписания, ситуация не менялась, а насилие продолжалось.

Немышлянский районный суд г. Харькова пришел к выводу, что существует реальная угроза жизни и здоровью пожилой женщины, и применил к кривднице судебную меру защиты. Суд запретил дочери проживать вместе с матерью, приближаться к ней и каким-либо образом контактировать с ней в течение шести месяцев.

Обстоятельства дела №645/3677/25

В суд обратилась пожилая женщина — собственница квартиры в Харькове, в которой она фактически проживает вместе с совершеннолетней дочерью. Как установил суд, в течение более двух лет дочь систематически совершала в отношении матери домашнее насилие психологического и физического характера.

Из материалов дела следует, что агрессивное поведение проявлялось в постоянных оскорблениях, угрозах, унижении, криках, а также в применении физической силы — толкании, хватании за волосы, плевании в лицо. Из-за этого заявительница боялась выходить из своей комнаты, была вынуждена запираться в ней, а дочь выбивала двери.

Суд также установил, что дочь не работает, не имеет постоянного дохода, проживает за счет матери, злоупотребляет алкогольными напитками и приводит в квартиру посторонних лиц. В то же время она имеет другое жилье, полученное по наследству, однако там не проживает.

Заявительница неоднократно обращалась в полицию. В отношении дочери составлялись административные протоколы по статье 173-2 КУоАП, выносились срочные запретительные предписания, однако они нарушались, а поведение не менялось. За последние годы дочь неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение домашнего насилия, в том числе повторно в течение года.

Оценка суда

Рассматривая дело в порядке отдельного производства, суд исходил из положений Закона Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию» и норм Гражданского процессуального кодекса Украины.

Суд отметил, что ограничительное предписание является специальной мерой защиты, направленной не на наказание кривдника, а на обеспечение безопасности пострадавшего лица. При оценке рисков суд учел:

  • пожилой возраст заявительницы и ее уязвимое состояние;
  • систематический характер психологического и физического насилия;
  • неоднократное привлечение дочери к административной ответственности;
  • нарушение срочных запретительных предписаний;
  • отсутствие каких-либо доказательств со стороны заинтересованного лица в опровержение доводов заявительницы.

По убеждению суда, совокупность этих обстоятельств свидетельствует о реальной вероятности продолжения домашнего насилия и создает угрозу жизни и здоровью пострадавшей.

Решение суда

Суд удовлетворил заявление в полном объеме и выдал ограничительное предписание сроком на шесть месяцев. Им запрещено:

  • пребывать в месте проживания пострадавшей;
  • приближаться к ней ближе чем на 100 метров;
  • разыскивать, преследовать или каким-либо способом общаться с ней;
  • контактировать лично либо через третьих лиц, в том числе с использованием средств связи.

Решение подлежит немедленному исполнению. Суд направил его в органы Национальной полиции для постановки кривдницы на профилактический учет, а также в районную администрацию.

Суд подчеркнул, что обжалование решения не останавливает действие ограничительного предписания.

суд Харьков насилие судебная практика домашнее насилие

