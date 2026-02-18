Держслужбовець відсудив у податкової у Верховному Суді 25% надбавки за роботу в горах

Верховний Суд у спорі з ДПС підтвердив право держслужбовця на 25% підвищення окладу за роботу в гірському населеному пункті.

Верховний Суд залишив без змін рішення апеляційної інстанції у справі №300/772/23 та підтвердив право державного службовця на підвищення посадового окладу на 25% за роботу в гірському населеному пункті.

Суд розглядав спір між працівником Головного управління ДПС в Івано-Франківській області та податковим органом. Позивач вимагав визнати протиправною відмову у перерахунку зарплати та зобов’язати здійснити виплату з урахуванням 25% підвищення відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» та постанови Кабінету Міністрів №648.

Суть спору

Держслужбовець працював старшим державним інспектором, а його робоче місце згідно з посадовими інструкціями було визначене за адресою: м. Долина Івано-Франківської області. Це місто входить до переліку гірських населених пунктів.

ДПС не нараховувала підвищення до посадового окладу, мотивуючи тим, що юридична адреса управління розташована в Івано-Франківську, який не має статусу гірського, а також тим, що в штатному розписі не передбачено відповідної надбавки.

Позиція судів

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, однак Восьмий апеляційний адміністративний суд скасував це рішення та зобов’язав ДПС провести перерахунок зарплати за період з 15 грудня 2020 року по 31 січня 2023 року.

Суд першої інстанції дійшов висновку, що в період з грудня 2020 року по січень 2023 року чоловік не займав посаду згідно штатних розписів з підвищеним посадовим окладом, який застосовується для постійного міста роботи в населеному пункті зі статусом гірський та не працював постійно в гірському районі - м. Долина, а тому суд не вбачає підстав для перерахунку заробітної плати.

Апеляційний суд же визнав протиправними дії ГУ ДПС в Івано-Франківській області щодо відмови у здійсненні перерахунку заробітної плати чоловіка за його заявою від 31 січня 2023 року. ГУ ДПС в Івано-Франківській області зобов’язали здійснити перерахунок і виплату заробітної плати держслужбовця за період з 15 грудня 2020 року по 31 січня 2023 року, із врахуванням збільшеного на 25 % розміру посадового окладу.

Апеляційний суд виходив з того, що:

постійне робоче місце позивача було визначене у місті Долина;

Долина має статус гірського населеного пункту;

відсутність коштів або відповідних позицій у штатному розписі не звільняє орган від виконання вимог закону.

Висновки Верховного Суду

Постанову Восьмого апеляційного адміністративного суду від 10 липня 2023 року залишено без змін, а касаційну скаргу ДПС – без задоволення.

Верховний Суд наголосив, що:

поняття «юридична адреса установи», «фактичне розташування установи» та «постійне робоче місце працівника» не є тотожними поняттями;

підвищений розмір посадового окладу на 25 %, передбачений Законом № 56/95-ВР та Постановою № 648, є самим посадовим окладом (тобто, певна державна соціальна гарантія, що має на меті компенсування особі її особливих умов праці в гірській місцевості, що передбачено законодавством про оплату праці);

табелі обліку робочого часу та інші документи, на які посилалася ДПС, не доводять, що працівник постійно працював в Івано-Франківську. Крім того, табелі робочого часу, які містяться у матеріалах справи, не містять особистих підписів позивача.

Верховний Суд вказав, що посадова інструкція є основним документом для державного службовця, оскільки вона регламентує його організаційно-правовий статус, визначає конкретні завдання, обовʼязки, права та відповідальність, а також умови служби, які, серед іншого, включають й визначення постійного місця роботи, що у сукупності є ключовим для ефективного виконання функцій та забезпечення умов праці.

При цьому, посадова інструкція розробляється індивідуально для кожної посади та в обовʼязковому порядку доводиться до відома державному службовцю під підпис.

Постанова набрала законної сили з моменту ухвалення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

