Госслужащий отсудил у налоговой в Верховном Суде 25% надбавки за работу в горах

Верховный Суд в споре с ГНС подтвердил право госслужащего на 25% повышение оклада за работу в горном населенном пункте.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд оставил без изменений решение апелляционной инстанции по делу №300/772/23 и подтвердил право государственного служащего на повышение должностного оклада на 25% за работу в горном населенном пункте.

Суд рассматривал спор между работником Главного управления ГНС в Ивано-Франковской области и налоговым органом. Истец требовал признать противоправным отказ в перерасчете зарплаты и обязать осуществить выплату с учетом 25% повышения в соответствии с Законом Украины «О статусе горных населенных пунктов в Украине» и постановлением Кабинета Министров №648.

Суть спора

Госслужащий работал старшим государственным инспектором, а его рабочее место согласно должностным инструкциям было определено по адресу: г. Долина Ивано-Франковской области. Этот город входит в перечень горных населенных пунктов.

ГНС не начисляла повышение к должностному окладу, мотивируя это тем, что юридический адрес управления расположен в Ивано-Франковске, который не имеет статуса горного, а также тем, что в штатном расписании не предусмотрена соответствующая надбавка.

Позиция судов

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, однако Восьмой апелляционный административный суд отменил это решение и обязал ГНС провести перерасчет зарплаты за период с 15 декабря 2020 года по 31 января 2023 года.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что в период с декабря 2020 года по январь 2023 года мужчина не занимал должность согласно штатным расписаниям с повышенным должностным окладом, который применяется для постоянного места работы в населенном пункте со статусом горный, и не работал постоянно в горном районе — г. Долина, а потому суд не усматривает оснований для перерасчета заработной платы.

Апелляционный суд же признал противоправными действия ГУ ГНС в Ивано-Франковской области относительно отказа в осуществлении перерасчета заработной платы мужчины по его заявлению от 31 января 2023 года. ГУ ГНС в Ивано-Франковской области обязали осуществить перерасчет и выплату заработной платы госслужащего за период с 15 декабря 2020 года по 31 января 2023 года с учетом увеличенного на 25 % размера должностного оклада.

Апелляционный суд исходил из того, что:

постоянное рабочее место истца было определено в городе Долина;

Долина имеет статус горного населенного пункта;

отсутствие средств или соответствующих позиций в штатном расписании не освобождает орган от выполнения требований закона.

Выводы Верховного Суда

Постановление Восьмого апелляционного административного суда от 10 июля 2023 года оставлено без изменений, а кассационная жалоба ГНС — без удовлетворения.

Верховный Суд подчеркнул, что:

понятия «юридический адрес учреждения», «фактическое расположение учреждения» и «постоянное рабочее место работника» не являются тождественными понятиями;

повышенный размер должностного оклада на 25 %, предусмотренный Законом № 56/95-ВР и Постановлением № 648, является самим должностным окладом (то есть определенной государственной социальной гарантией, направленной на компенсацию лицу его особых условий труда в горной местности, что предусмотрено законодательством об оплате труда);

табели учета рабочего времени и другие документы, на которые ссылалась ГНС, не доказывают, что работник постоянно работал в Ивано-Франковске. Кроме того, табели учета рабочего времени, содержащиеся в материалах дела, не содержат личных подписей истца.

Верховный Суд указал, что должностная инструкция является основным документом для государственного служащего, поскольку она регламентирует его организационно-правовой статус, определяет конкретные задачи, обязанности, права и ответственность, а также условия службы, которые, среди прочего, включают и определение постоянного места работы, что в совокупности является ключевым для эффективного выполнения функций и обеспечения условий труда.

При этом должностная инструкция разрабатывается индивидуально для каждой должности и в обязательном порядке доводится до сведения государственного служащего под подпись.

Постановление вступило в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.