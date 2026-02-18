Нікотинові «набори для самозамісу» під забороною: суд підтвердив штраф ФОП на 96 тисяч гривень

Суд констатував: реалізація нікотину кінцевому споживачу — незалежно від форми продажу — є прямо забороненою законом.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Закарпатський окружний адміністративний суд підтвердив правомірність застосування фінансових санкцій до фізичної особи-підприємця за роздрібну реалізацію нікотину та сировини для виготовлення рідин для електронних сигарет у складі так званих «наборів для самозамісу».

Суд визнав законними чотири податкові повідомлення-рішення Головного управління ДПС у Закарпатській області, якими до підприємця застосовано штрафні санкції на загальну суму 96 000 грн. Позов про їх скасування залишено без задоволення.

Йдеться про продаж нікотину, гліцерину та ароматизаторів у комплекті кінцевому споживачу — попри пряму законодавчу заборону такої торгівлі, встановлену Законом № 3817-ІХ.

Обставини справи №260/10064/25

Підставою для спору стали фактичні перевірки магазинів «VIBES» в Ужгороді, які у квітні 2025 року провели фахівці Управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Закарпатській області.

До початку перевірок податківці здійснили контрольні закупки. В усіх випадках було придбано комплекти для виготовлення рідин до електронних сигарет, що складалися з: нікотину (3 мл), гліцерину (12 мл), ароматизатора (15 мл).

У фіскальних чеках відображалися лише ароматизатор і гліцерин. Нікотин у розрахункових документах не зазначався, однак його передача покупцеві підтверджена матеріалами фотофіксації.

За результатами чотирьох перевірок складено відповідні акти та винесено чотири податкові повідомлення-рішення від 13 травня 2025 року — по 24 000 грн кожне. Загальна сума санкцій склала 96 000 грн.

Контролюючий орган кваліфікував дії підприємця як порушення частини другої статті 23 Закону України від 18.06.2024 № 3817-ІХ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального».

Позиція сторін

Позивач стверджував, що: реалізовані речовини не є готовими рідинами для електронних сигарет; ароматизатори та гліцерин мають широке застосування в інших сферах (харчовій, косметичній); закон не вимагає ліцензії на роздрібну торгівлю окремими компонентами; місцевий суд у справах про адміністративні правопорушення закрив провадження щодо працівників підприємця за відсутністю складу правопорушення.

Відповідач наполягав, що: здійснювалася саме роздрібна торгівля нікотином і сировиною для рідин у складі наборів; заборона поширюється як на продаж окремо, так і в комплектах; нікотин відповідає товарній позиції 2939 згідно з УКТЗЕД; правові підстави для застосування штрафу прямо передбачені законом.

Правова оцінка суду

Суд детально проаналізував норми: Податкового кодексу України, Закону № 3817-ІХ (чинного з 27 липня 2024 року), зокрема частину другу статті 23 та пункт 21 частини другої статті 73 цього Закону.

Частина друга статті 23 Закону № 3817-ІХ прямо забороняє роздрібну торгівлю: тютюновою сировиною, сировиною для рідин, що використовуються в електронних сигаретах, нікотином (як окремо, так і у наборах).

Суд встановив, що:

Факт передачі нікотину покупцю підтверджений матеріалами перевірки. У місцях торгівлі реалізовувалася саме сировина для виготовлення рідин до електронних сигарет. Видаткові накладні містили посилання на товарну позицію 2939 УКТЗЕД. Доказів продажу товарів у харчовому чи косметичному сегменті позивач не надав.

Аргументи щодо відсутності обов’язку ліцензування суд відхилив як нерелевантні, оскільки санкції застосовано не за відсутність ліцензії, а за сам факт забороненої роздрібної торгівлі.

Щодо постанов у справах про адміністративні правопорушення, суд зазначив: склад правопорушення за статтею 156 КУпАП (торгівля без акцизних марок) відрізняється від порушення, передбаченого статтею 23 Закону № 3817-ІХ. Тому ці рішення не мають преюдиційного значення для даного спору.

Рішення суду

Суд дійшов висновку, що ГУ ДПС діяло: на підставі, в межах повноважень, у спосіб, визначений законом.

У задоволенні позову ФОП відмовлено повністю. Податкові повідомлення-рішення залишено в силі.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 30 днів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.