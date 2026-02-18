Никотиновые «наборы для самозамеса» под запретом: суд подтвердил штраф ФЛП на 96 тысяч гривен

Суд констатировал: реализация никотина конечному потребителю — независимо от формы продажи — прямо запрещена законом.

Закарпатский окружной административный суд подтвердил правомерность применения финансовых санкций к физическому лицу–предпринимателю за розничную реализацию никотина и сырья для изготовления жидкостей для электронных сигарет в составе так называемых «наборов для самозамеса».

Суд признал законными четыре налоговых уведомления-решения Главного управления ГНС в Закарпатской области, которыми к предпринимателю применены штрафные санкции на общую сумму 96 000 грн. Иск об их отмене оставлен без удовлетворения.

Речь идет о продаже никотина, глицерина и ароматизаторов в комплекте конечному потребителю — несмотря на прямой законодательный запрет такой торговли, установленный Законом № 3817-ІХ.

Обстоятельства дела №260/10064/25

Основанием для спора стали фактические проверки магазинов «VIBES» в Ужгороде, которые в апреле 2025 года провели специалисты Управления контроля за подакцизными товарами ГУ ГНС в Закарпатской области.

До начала проверок налоговики осуществили контрольные закупки. Во всех случаях были приобретены комплекты для изготовления жидкостей для электронных сигарет, состоявшие из: никотина (3 мл), глицерина (12 мл), ароматизатора (15 мл).

В фискальных чеках отражались только ароматизатор и глицерин. Никотин в расчетных документах не указывался, однако его передача покупателю подтверждена материалами фотофиксации.

По результатам четырех проверок составлены соответствующие акты и вынесены четыре налоговых уведомления-решения от 13 мая 2025 года — по 24 000 грн каждое. Общая сумма санкций составила 96 000 грн.

Контролирующий орган квалифицировал действия предпринимателя как нарушение части второй статьи 23 Закона Украины от 18.06.2024 № 3817-ІХ «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и топлива».

Позиция сторон

Истец утверждал, что: реализованные вещества не являются готовыми жидкостями для электронных сигарет; ароматизаторы и глицерин имеют широкое применение в других сферах (пищевой, косметической); закон не требует лицензии на розничную торговлю отдельными компонентами; местный суд по делам об административных правонарушениях закрыл производство в отношении работников предпринимателя в связи с отсутствием состава правонарушения.

Ответчик настаивал, что: осуществлялась именно розничная торговля никотином и сырьем для жидкостей в составе наборов; запрет распространяется как на продажу отдельно, так и в комплектах; никотин соответствует товарной позиции 2939 согласно УКТВЭД; правовые основания для применения штрафа прямо предусмотрены законом.

Правовая оценка суда

Суд подробно проанализировал нормы: Налогового кодекса Украины, Закона № 3817-ІХ (действующего с 27 июля 2024 года), в частности часть вторую статьи 23 и пункт 21 части второй статьи 73 данного Закона.

Часть вторая статьи 23 Закона № 3817-ІХ прямо запрещает розничную торговлю: табачным сырьем, сырьем для жидкостей, используемых в электронных сигаретах, никотином (как отдельно, так и в наборах).

Суд установил, что:

Факт передачи никотина покупателю подтвержден материалами проверки. В местах торговли реализовывалось именно сырье для изготовления жидкостей для электронных сигарет. Расходные накладные содержали ссылку на товарную позицию 2939 УКТВЭД. Доказательств продажи товаров в пищевом или косметическом сегменте истец не предоставил.

Аргументы относительно отсутствия обязанности лицензирования суд отклонил как нерелевантные, поскольку санкции применены не за отсутствие лицензии, а за сам факт запрещенной розничной торговли.

Относительно постановлений по делам об административных правонарушениях суд указал: состав правонарушения по статье 156 КУоАП (торговля без акцизных марок) отличается от нарушения, предусмотренного статьей 23 Закона № 3817-ІХ. Поэтому данные решения не имеют преюдициального значения для данного спора.

Решение суда

Суд пришел к выводу, что ГУ ГНС действовало: на основании, в пределах полномочий, способом, определенным законом.

В удовлетворении иска ФОП отказано полностью. Налоговые уведомления-решения оставлены в силе.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 30 дней.

