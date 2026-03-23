Спадкування недоотриманої пенсії: апеляційний суд підтвердив право матері на повну виплату

19:27, 23 березня 2026
Йдеться про пенсію, яку син не отримав за життя, а його мати як спадкоємиця домоглася виплати повної суми через суд.
Якщо пенсіонер з певних причин не отримав належні йому виплати за життя, ці кошти не зникають — вони можуть перейти до спадкоємців. Саме навколо такого питання виник спір у цій справі: Пенсійний фонд виплатив матері померлого лише частину пенсії, тоді як решту відмовився компенсувати, посилаючись на законодавчі обмеження. Львівський апеляційний суд підтвердив право спадкоємиці на повну суму недоотриманої пенсії.

Обставини справи №461/6426/25

До суду звернулася мати особи з інвалідністю ІІ групи, яка після зникнення сина у листопаді 2020 року тривалий час не отримувала належні йому пенсійні виплати. Зниклого було оголошено в розшук, а у 2024 році — визнано померлим рішенням суду.

Після відкриття спадщини позивачка, як спадкоємиця першої черги, отримала свідоцтво про право на спадщину. Пенсійний фонд виплатив їй частину недоотриманої пенсії — понад 56 тис. грн за період з травня 2022 року по квітень 2024 року. Водночас у виплаті пенсії за попередній період — з грудня 2020 року по травень 2022 року — у сумі 37 400 грн було відмовлено.

Свою позицію відповідач обґрунтовував тим, що пенсія тривалий час не отримувалась, а також посилався на обмеження законодавства щодо строків виплат і порядок фінансування таких сум з державного бюджету.

Позивачка наполягала, що як єдина спадкоємиця має право на всю суму пенсії, яка належала її синові та не була ним отримана за життя, незалежно від періоду її нарахування.

Що вирішив суд першої інстанції

Галицький районний суд м. Львова став на бік позивачки. Суд визнав за нею право власності на спірну суму пенсії в порядку спадкування та зобов’язав Пенсійний фонд виплатити 37 400 грн, а також компенсувати судові витрати.

Суд виходив із того, що недоотримана пенсія входить до складу спадщини, а позивачка належним чином прийняла спадщину після смерті сина.

Позиція апеляційного суду

Апеляційний суд погодився з цими висновками та детально розмежував правову природу таких виплат.

Суд наголосив, що закон передбачає два способи отримання недоотриманої пенсії: або як виплату членам сім’ї протягом шести місяців після смерті пенсіонера, або — у разі пропуску цього строку — як об’єкт спадщини. У цій справі застосовується саме другий механізм.

Колегія суддів підкреслила, що суми пенсії, які належали особі та не були отримані за життя, входять до складу спадщини і переходять до спадкоємців на загальних підставах. Отримання свідоцтва про право на спадщину є достатньою правовою підставою для набуття права власності на такі кошти.

Окрему увагу суд звернув на причини невиплати пенсії. Встановлено, що пенсія не отримувалась не з вини самого пенсіонера, а у зв’язку з його зникненням. За таких обставин застосування обмежень щодо виплати пенсії за минулий час є безпідставним.

Також суд відхилив доводи Пенсійного фонду щодо залежності виконання рішення від бюджетних призначень, зазначивши, що такі обставини не можуть обмежувати реалізацію майнових прав спадкоємця.

У підсумку апеляційний суд дійшов висновку, що позивачка має право на отримання всієї суми пенсії, яка належала її синові, включно зі спірним періодом.

Щодо витрат на правничу допомогу суд визнав факт їх понесення доведеним, однак зменшив розмір компенсації. Із заявлених 7000 грн суд присудив 2000 грн, виходячи з принципу розумності та співмірності витрат складності справи.

Постанова набрала законної сили з дня її ухвалення та може бути оскаржена в касаційному порядку.

