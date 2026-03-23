Наследование недополученной пенсии: апелляционный суд подтвердил право матери на полную выплату

Речь идет о пенсии, которую сын не получил при жизни, а его мать как наследница добилась выплаты полной суммы через суд.

Если пенсионер по определенным причинам не получил причитающиеся ему выплаты при жизни, эти средства не исчезают — они могут перейти к наследникам. Именно вокруг такого вопроса возник спор в данном деле: Пенсионный фонд выплатил матери умершего лишь часть пенсии, тогда как в остальной части отказался компенсировать, ссылаясь на законодательные ограничения. Львовский апелляционный суд подтвердил право наследницы на полную сумму недополученной пенсии.

Обстоятельства дела №461/6426/25

В суд обратилась мать лица с инвалидностью II группы, которая после исчезновения сына в ноябре 2020 года длительное время не получала причитающиеся ему пенсионные выплаты. Пропавший был объявлен в розыск, а в 2024 году — признан умершим решением суда.

После открытия наследства истец, как наследница первой очереди, получила свидетельство о праве на наследство. Пенсионный фонд выплатил ей часть недополученной пенсии — более 56 тыс. грн за период с мая 2022 года по апрель 2024 года. В то же время в выплате пенсии за предыдущий период — с декабря 2020 года по май 2022 года — в сумме 37 400 грн было отказано.

Свою позицию ответчик обосновывал тем, что пенсия длительное время не получалась, а также ссылался на ограничения законодательства относительно сроков выплат и порядок финансирования таких сумм из государственного бюджета.

Истец настаивала, что как единственная наследница имеет право на всю сумму пенсии, которая принадлежала ее сыну и не была им получена при жизни, независимо от периода ее начисления.

Что решил суд первой инстанции

Галицкий районный суд г. Львова стал на сторону истца. Суд признал за ней право собственности на спорную сумму пенсии в порядке наследования и обязал Пенсионный фонд выплатить 37 400 грн, а также компенсировать судебные расходы.

Суд исходил из того, что недополученная пенсия входит в состав наследства, а истец надлежащим образом приняла наследство после смерти сына.

Позиция апелляционного суда

Апелляционный суд согласился с этими выводами и подробно разграничил правовую природу таких выплат.

Суд отметил, что закон предусматривает два способа получения недополученной пенсии: либо как выплату членам семьи в течение шести месяцев после смерти пенсионера, либо — в случае пропуска этого срока — как объект наследства. В данном деле применяется именно второй механизм.

Коллегия судей подчеркнула, что суммы пенсии, которые принадлежали лицу и не были получены при жизни, входят в состав наследства и переходят к наследникам на общих основаниях. Получение свидетельства о праве на наследство является достаточным правовым основанием для приобретения права собственности на такие средства.

Отдельное внимание суд обратил на причины невыплаты пенсии. Установлено, что пенсия не получалась не по вине самого пенсионера, а в связи с его исчезновением. При таких обстоятельствах применение ограничений относительно выплаты пенсии за прошлое время является необоснованным.

Также суд отклонил доводы Пенсионного фонда относительно зависимости исполнения решения от бюджетных назначений, указав, что такие обстоятельства не могут ограничивать реализацию имущественных прав наследника.

В итоге апелляционный суд пришел к выводу, что истец имеет право на получение всей суммы пенсии, которая принадлежала ее сыну, включая спорный период.

Что касается расходов на правовую помощь, суд признал факт их понесения доказанным, однако уменьшил размер компенсации. Из заявленных 7000 грн суд присудил 2000 грн, исходя из принципа разумности и соразмерности расходов сложности дела.

Постановление вступило в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке.

