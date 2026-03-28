Апеляція підтвердила: непройдена ВЛК після скасування «обмеженої придатності» — підстава для штрафу

12:05, 28 березня 2026
Військовозобов’язаний не пройшов повторний медогляд до 5 червня 2025 року та не звернувся до ТЦК, після чого був оштрафований на 17 тисяч гривень.
Апеляція підтвердила: непройдена ВЛК після скасування «обмеженої придатності» — підстава для штрафу
Другий апеляційний адміністративний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції та відмовив у задоволенні позову військовозобов’язаного, який оскаржував штраф у 17 тисяч гривень за непроходження повторного медичного огляду.

Суд дійшов висновку: після змін законодавства особи зі статусом «обмежено придатний» були зобов’язані самостійно пройти ВЛК до 5 червня 2025 року. Невиконання цього обов’язку утворює склад адміністративного правопорушення.

Обставини справи №953/481/26

Позивач оскаржив постанову керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, якою його притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 210-1 КУпАП і наклали штраф 17 000 грн.

Підставою стало те, що військовозобов’язаний:

  • перебував на військовому обліку;
  • ще у 2014 році був визнаний обмежено придатним у воєнний час;
  • після змін законодавства не пройшов повторний медичний огляд до 05.06.2025 року;
  • не звернувся до ТЦК та СП або через електронний кабінет для отримання направлення на військово-лікарську комісію.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, визнавши постанову законною. Позивач подав апеляцію, посилаючись на порушення норм матеріального і процесуального права та невідповідність висновків суду обставинам справи.

Позиція апеляційного суду

Апеляційний суд підтримав висновки першої інстанції та детально роз’яснив правове регулювання.

Суд зазначив, що після змін законодавства поняття «обмежено придатний» було виключене, а громадяни відповідної категорії зобов’язані самостійно пройти повторний медичний огляд до 5 червня 2025 року. Для цього необхідно було звернутися до ТЦК та СП або скористатися електронним кабінетом для отримання направлення на ВЛК.

2ААС підкреслив: цей обов’язок є особистим і не залежить від отримання виклику.

Матеріали справи підтверджують, що позивач у встановлений строк не вжив жодних дій для проходження медичного огляду.

За таких обставин суд дійшов висновку, що в його діях наявний склад адміністративного правопорушення.

Попри посилання у мотивувальній частині на ст. 210 КУпАП, адміністративну відповідальність у справі застосовано за ч. 3 ст. 210-1 КУпАП.

Суд також встановив, що постанова про накладення штрафу винесена у межах строків, передбачених законодавством.

Апеляційний суд зазначив, що доводи скаржника не спростовують встановлених обставин та не свідчать про неправильне застосування судом першої інстанції норм права.

Рішення суду

Суд апеляційної інстанції постановив:

  • апеляційну скаргу залишити без задоволення;
  • рішення Київського районного суду м. Харкова — без змін.

Постанова набрала законної сили з дати ухвалення та не підлягає касаційному оскарженню.

