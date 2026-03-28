  Судебная практика
  В Украине

Апелляция подтвердила: непройденная ВЛК после отмены «ограниченной пригодности» — основание для штрафа

12:05, 28 марта 2026
Военнообязанный не прошел повторный медицинский осмотр до 5 июня 2025 года и не обратился в ТЦК, после чего был оштрафован на 17 тысяч гривен.
Второй апелляционный административный суд оставил в силе решение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении иска военнообязанного, который оспаривал штраф в размере 17 тысяч гривен за непрохождение повторного медицинского осмотра.

Суд пришел к выводу: после изменений законодательства лица со статусом «ограниченно пригоден» были обязаны самостоятельно пройти ВЛК до 5 июня 2025 года. Невыполнение этой обязанности образует состав административного правонарушения.

Обстоятельства дела №953/481/26

Истец оспорил постановление руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки, которым он был привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 210-1 КУпАП и на него был наложен штраф 17 000 грн.

Основанием стало то, что военнообязанный:

  • находился на воинском учете;
  • еще в 2014 году был признан ограниченно пригодным в военное время;
  • после изменений законодательства не прошел повторный медицинский осмотр до 05.06.2025 года;
  • не обратился в ТЦК и СП или через электронный кабинет для получения направления на военно-врачебную комиссию.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, признав постановление законным. Истец подал апелляцию, ссылаясь на нарушение норм материального и процессуального права и несоответствие выводов суда обстоятельствам дела.

Позиция апелляционного суда

Апелляционный суд поддержал выводы первой инстанции и подробно разъяснил правовое регулирование.

Суд указал, что после изменений законодательства понятие «ограниченно пригоден» было исключено, а граждане соответствующей категории обязаны самостоятельно пройти повторный медицинский осмотр до 5 июня 2025 года. Для этого необходимо было обратиться в ТЦК и СП или воспользоваться электронным кабинетом для получения направления на ВЛК.

2ААС подчеркнул: эта обязанность является личной и не зависит от получения вызова.

Материалы дела подтверждают, что истец в установленный срок не предпринял никаких действий для прохождения медицинского осмотра.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что в его действиях имеется состав административного правонарушения.

Несмотря на ссылку в мотивировочной части на ст. 210 КУпАП, административная ответственность по делу применена по ч. 3 ст. 210-1 КУпАП.

Суд также установил, что постановление о наложении штрафа вынесено в пределах сроков, предусмотренных законодательством.

Апелляционный суд указал, что доводы жалобы не опровергают установленных обстоятельств и не свидетельствуют о неправильном применении судом первой инстанции норм права.

Решение суда

Суд апелляционной инстанции постановил:

  • апелляционную жалобу оставить без удовлетворения;
  • решение Киевского районного суда г. Харькова — без изменений.

Постановление вступило в законную силу с даты его принятия и не подлежит кассационному обжалованию.

