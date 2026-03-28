Апеляційний суд залишив у силі стягнення понад 60 тисяч грн з КП за пошкоджене гілкою авто: деталі справи

Чернівецький апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції про стягнення з комунального підприємства понад 60 тис. грн матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок падіння гілки дерева на автомобіль.

Чернівецький апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу комунального підприємства у справі про відшкодування шкоди через падіння гілки дерева на автомобіль та залишив у силі рішення суду першої інстанції. Про це повідомили у апеляційному суді.

Суть справи

В липні 2025 року на перехресті вулиць у центральній частині міста Чернівці на автомобіль позивача впала суха гілка дерева, внаслідок чого транспортному засобу були завдані механічні пошкодження.

Згідно з висновком судової транспортно-товарознавчої експертизи вартість відновлювального ремонту – 43 356,35 грн.

Оскільки в момент падіння гілки позивач перебував у салоні автомобіля та зазнав сильного психологічного потрясіння, він, окрім майнової шкоди, просив також стягнути 10 000 грн. на відшкодування моральної шкоди.

Рішенням Чернівецького районного суду м. Чернівців від 8 грудня 2025 року позов задоволений.

Не погодившись з рішенням суду І інстанції, відповідач подав апеляційну скаргу, у якій наполягав на відсутності своєї вини. Він зазначив, що зелені насадження не були передані на його баланс у встановленому законом порядку, а тому не є належним відповідачем у справі. Крім того, апелянт посилався на те, що дерево перебувало в задовільному стані згідно з актом обстеження, а падіння гілки сталося внаслідок грози та сильних поривів вітру, тобто обставин непереборної сили, що виключає його відповідальність.

Колегія суддів відхилила доводи апелянта з наступних підстав.

Позиція апеляційного суду

Як встановив суд, рішенням Чернівецької міської ради від 25.05.2023 №1240 зелені насадження комунальної власності, розташовані вздовж вулиць і доріг, у парках, скверах та на алеях, закріплені за підприємством на праві господарського відання. Відтак доводи щодо непередання насаджень на баланс є безпідставними та не підтверджені належними і допустимими доказами.

Окрім того, відповідач не надав суду будь-яких заперечень щодо висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи та не спростував визначеного розміру збитків, що стало підставою для задоволення вимоги про стягнення матеріальної шкоди.

Щодо форс-мажорних обставин, апеляційний суд у своїй постанові зазначив, що обставини непереборної сили повинні мати ознаки надзвичайності та невідворотності. Сторона, яка посилається на форс-мажор, зобов'язана довести не лише факт існування таких обставин, але й те, що саме вони стали причиною заподіяння шкоди у конкретному випадку.

Наявні метеорологічні дані не дають підстав кваліфікувати погодні умови в день події як стихійне лихо чи надзвичайну подію.

Суд також нагадав, що відповідно до статті 1166 ЦК України діє презумпція вини заподіювача шкоди. Тому саме на відповідача покладено обов'язок довести відсутність своєї вини, однак комунальне підприємство цього не зробило, а отже презумпція вини залишилась неспростованою.

Розмір моральної шкоди у 10 000 грн. суд визнав розумним, співмірним та справедливим з огляду на обставини події, психологічне потрясіння позивача та неможливість користування транспортним засобом протягом тривалого часу.

Отже, Чернівецький апеляційний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу КП «Чернівецький міський комунальний виробничий трест зеленого господарства та протизсувних робіт», а рішення Чернівецького районного суду м. Чернівців – без змін.

З урахуванням витрат на правничу допомогу в суді апеляційної інстанції у розмірі 2 000 грн., майнової та моральної шкоди, судових витрат та витрат на експертизу, загальна сума, яку суд стягнув з балансоутримувача становить 60 794,27 грн.

Оскільки ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, справа розглянута в порядку письмового провадження без повідомлення учасників справи на підставі ч. 1 ст. 369 ЦПК України.

