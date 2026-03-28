Апелляционный суд оставил в силе взыскание более 60 тысяч грн с КП за поврежденное ветвью авто: детали дела

Черновицкий апелляционный суд оставил по-прежнему решение суда первой инстанции о взыскании с коммунального предприятия свыше 60 тыс. грн материального и морального вреда, причиненного вследствие падения ветви дерева на автомобиль.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суть дела

В июле 2025 года на перекрестке улиц в центральной части города Черновцы на автомобиль истца упала сухая ветка дерева, в результате чего транспортному средству были причинены механические повреждения.

Согласно заключению судебной транспортно-товароведческой экспертизы стоимость восстановительного ремонта составляет 43 356,35 грн.

Поскольку в момент падения ветки истец находился в салоне автомобиля и испытал сильное психологическое потрясение, он, помимо имущественного вреда, просил также взыскать 10 000 грн в возмещение морального вреда.

Решением Черновицкого районного суда г. Черновцы от 8 декабря 2025 года иск удовлетворен.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ответчик подал апелляционную жалобу, в которой настаивал на отсутствии своей вины. Он указал, что зеленые насаждения не были переданы на его баланс в установленном законом порядке, а потому не является надлежащим ответчиком по делу. Кроме того, апеллянт ссылался на то, что дерево находилось в удовлетворительном состоянии согласно акту обследования, а падение ветки произошло вследствие грозы и сильных порывов ветра, то есть обстоятельств непреодолимой силы, что исключает его ответственность.

Коллегия судей отклонила доводы апеллянта по следующим основаниям.

Позиция апелляционного суда

Как установил суд, решением Черновицкого городского совета от 25.05.2023 №1240 зеленые насаждения коммунальной собственности, расположенные вдоль улиц и дорог, в парках, скверах и на аллеях, закреплены за предприятием на праве хозяйственного ведения. Следовательно, доводы о непередаче насаждений на баланс являются необоснованными и не подтверждены надлежащими и допустимыми доказательствами.

Кроме того, ответчик не предоставил суду каких-либо возражений относительно заключения судебной транспортно-товароведческой экспертизы и не опроверг установленный размер убытков, что стало основанием для удовлетворения требования о взыскании материального ущерба.

Относительно форс-мажорных обстоятельств апелляционный суд в своем постановлении отметил, что обстоятельства непреодолимой силы должны иметь признаки чрезвычайности и неотвратимости. Сторона, ссылающаяся на форс-мажор, обязана доказать не только факт существования таких обстоятельств, но и то, что именно они стали причиной причинения ущерба в конкретном случае.

Имеющиеся метеорологические данные не дают оснований квалифицировать погодные условия в день происшествия как стихийное бедствие или чрезвычайное событие.

Суд также напомнил, что в соответствии со статьей 1166 ГК Украины действует презумпция вины причинителя вреда. Поэтому именно на ответчика возложена обязанность доказать отсутствие своей вины, однако коммунальное предприятие этого не сделало, а следовательно, презумпция вины осталась не опровергнутой.

Размер морального вреда в 10 000 грн суд признал разумным, соразмерным и справедливым с учетом обстоятельств происшествия, психологического потрясения истца и невозможности пользования транспортным средством в течение длительного времени.

Таким образом, Черновицкий апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу КП «Черновицкий городской коммунальный производственный трест зеленого хозяйства и противооползневых работ», а решение Черновицкого районного суда г. Черновцы — без изменений.

С учетом расходов на правовую помощь в суде апелляционной инстанции в размере 2 000 грн, имущественного и морального вреда, судебных расходов и расходов на экспертизу, общая сумма, взысканная судом с балансодержателя, составляет 60 794,27 грн.

Поскольку цена иска не превышает ста размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, дело рассмотрено в порядке письменного производства без уведомления участников дела на основании ч. 1 ст. 369 ГПК Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.