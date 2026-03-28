Військовозобов’язаний оскаржив «порушення» в реєстрі — суд встановив: ВЛК не пройдено, дії ТЦК законні

Суд дійшов висновку: непроходження ВЛК у встановлений строк є достатньою підставою для фіксації порушення військового обліку.

Сумський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову військовозобов’язаного, який оскаржував внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про порушення ним правил військового обліку.

Суд дійшов висновку: обов’язок пройти повторний медичний огляд після змін законодавства є прямим і не залежить від отримання повістки. Невиконання цього обов’язку може бути підставою для фіксації порушення у Реєстрі.

Водночас суд підкреслив: внесення відомостей про порушення правил військового обліку не є тотожним притягненню до адміністративної відповідальності та передує можливому складанню протоколу.

Обставини справи №480/6312/25

Позивач звернувся до суду з вимогою:

визнати протиправними дії ТЦК щодо внесення до Реєстру відомостей про порушення ним правил військового обліку;

зобов’язати виключити ці відомості;

зобов’язати закрити провадження про притягнення до адміністративної відповідальності у зв’язку із закінченням строків.

Свою позицію він обґрунтовував тим, що:

своєчасно уточнив персональні дані через застосунок «Резерв+»;

не отримував повісток або інших викликів до ТЦК та СП;

не притягувався до адміністративної відповідальності;

внесення відомостей до Реєстру та ініціювання заходів щодо його доставлення є безпідставними.

Відповідач заперечив проти позову, зазначивши, що:

позивач підлягав виклику для проходження медичного огляду;

його було включено до списків на оповіщення відповідно до розпорядження;

позивач не з’явився до ТЦК та СП;

у зв’язку з цим відомості про порушення правил військового обліку були внесені правомірно, а до органів поліції направлено звернення щодо доставлення особи для складання протоколу.

Позиція суду

Обов’язок пройти ВЛК є самостійним

Суд зазначив, що після набрання чинності змінами законодавства громадяни, які раніше були визнані обмежено придатними до військової служби, зобов’язані до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд.

Цей обов’язок: встановлений безпосередньо законом; не залежить від отримання повістки; покладається на особу незалежно від дій ТЦК та СП.

Матеріали справи не містять доказів того, що позивач пройшов військово-лікарську комісію у встановлений строк.

Оновлення даних не замінює виконання обов’язку

Суд окремо підкреслив, що оновлення персональних даних у застосунку «Резерв+» не є виконанням обов’язку щодо проходження медичного огляду.

Відсутність у Реєстрі відомостей про проходження ВЛК свідчить про невиконання цього обов’язку.

Внесення відомостей до Реєстру є правомірним

Суд встановив, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки як органи ведення Реєстру мають повноваження: вносити та актуалізувати дані; фіксувати інформацію про порушення правил військового обліку.

З огляду на невиконання позивачем обов’язку пройти ВЛК, суд дійшов висновку, що внесення відповідної відмітки до Реєстру є правомірним.

Відмітка в Реєстрі ≠ адміністративна відповідальність

Ключовий висновок суду відомості про порушення правил військового обліку та притягнення до адміністративної відповідальності є різними правовими категоріями.

Суд наголосив, що:

внесення відповідної відмітки не означає, що особу вже притягнуто до відповідальності;

такі дії передують можливому складанню протоколу та розгляду справи про адміністративне правопорушення.

У справі відсутні докази винесення постанови про притягнення позивача до адміністративної відповідальності.

Відсутність повістки не звільняє від обов’язку

Суд також зазначив, що доводи позивача щодо неотримання повістки не спростовують факту порушення.

Невиконання обов’язку пройти медичний огляд, встановленого законом, саме по собі є достатньою підставою для фіксації порушення правил військового обліку.

Рішення суду

Сумський окружний адміністративний суд постановив: у задоволенні адміністративного позову відмовити повністю.

Суд дійшов висновку, що дії відповідача щодо внесення відомостей до Реєстру є правомірними, а підстав для їх скасування або для закриття провадження про адміністративну відповідальність — відсутні.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

