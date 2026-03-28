Военнообязанный оспорил «нарушение» в реестре — суд установил: ВЛК не пройдена, действия ТЦК законны

13:35, 28 марта 2026
Суд пришел к выводу: непрохождение ВЛК в установленный срок является достаточным основанием для фиксации нарушения воинского учета.
Сумский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска военнообязанного, который оспаривал внесение в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений о нарушении им правил воинского учета.

Суд пришел к выводу: обязанность пройти повторный медицинский осмотр после изменений законодательства является прямой и не зависит от получения повестки. Невыполнение этой обязанности может быть основанием для фиксации нарушения в Реестре.

В то же время суд подчеркнул: внесение сведений о нарушении правил воинского учета не является тождественным привлечению к административной ответственности и предшествует возможному составлению протокола.

Обстоятельства дела №480/6312/25

Истец обратился в суд с требованием:

  • признать противоправными действия ТЦК по внесению в Реестр сведений о нарушении им правил воинского учета;
  • обязать исключить эти сведения;
  • обязать закрыть производство о привлечении к административной ответственности в связи с истечением сроков.

Свою позицию он обосновывал тем, что:

  • своевременно уточнил персональные данные через приложение «Резерв+»;
  • не получал повесток или иных вызовов в ТЦК и СП;
  • не привлекался к административной ответственности;
  • внесение сведений в Реестр и инициирование мер по его доставлению являются необоснованными.

Ответчик возразил против иска, указав, что:

  • истец подлежал вызову для прохождения медицинского осмотра;
  • он был включен в списки на оповещение в соответствии с распоряжением;
  • истец не явился в ТЦК и СП;
  • в связи с этим сведения о нарушении правил воинского учета были внесены правомерно, а в органы полиции направлено обращение о доставлении лица для составления протокола.

Позиция суда

Обязанность пройти ВЛК является самостоятельной

Суд указал, что после вступления в силу изменений законодательства граждане, которые ранее были признаны ограниченно годными к военной службе, обязаны до 5 июня 2025 года пройти повторный медицинский осмотр.

Эта обязанность: установлена непосредственно законом; не зависит от получения повестки; возлагается на лицо независимо от действий ТЦК и СП.

Материалы дела не содержат доказательств того, что истец прошел военно-врачебную комиссию в установленный срок.

Обновление данных не заменяет выполнение обязанности

Суд отдельно подчеркнул, что обновление персональных данных в приложении «Резерв+» не является выполнением обязанности по прохождению медицинского осмотра.

Отсутствие в Реестре сведений о прохождении ВЛК свидетельствует о невыполнении этой обязанности.

Внесение сведений в Реестр является правомерным

Суд установил, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки как органы ведения Реестра имеют полномочия: вносить и актуализировать данные; фиксировать информацию о нарушении правил воинского учета.

С учетом невыполнения истцом обязанности пройти ВЛК суд пришел к выводу, что внесение соответствующей отметки в Реестр является правомерным.

Отметка в Реестре ≠ административная ответственность

Ключевой вывод суда: сведения о нарушении правил воинского учета и привлечение к административной ответственности являются различными правовыми категориями.

Суд отметил, что:

  • внесение соответствующей отметки не означает, что лицо уже привлечено к ответственности;
  • такие действия предшествуют возможному составлению протокола и рассмотрению дела об административном правонарушении.

В деле отсутствуют доказательства вынесения постановления о привлечении истца к административной ответственности.

Отсутствие повестки не освобождает от обязанности

Суд также указал, что доводы истца о неполучении повестки не опровергают факт нарушения.

Невыполнение обязанности пройти медицинский осмотр, установленной законом, само по себе является достаточным основанием для фиксации нарушения правил воинского учета.

Решение суда

Сумский окружной административный суд постановил: в удовлетворении административного иска отказать полностью.

Суд пришел к выводу, что действия ответчика по внесению сведений в Реестр являются правомерными, а основания для их отмены или для закрытия производства о привлечении к административной ответственности отсутствуют.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

суд судебная практика ТЦК мобилизация ВВК военнообязанный

