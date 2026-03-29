Пенсіонерка виграла апеляцію: відмову в «10 пенсіях» через помилки в документах переглянуть

Формальні розбіжності у документах не можуть бути підставою для обмеження прав пенсіонера.

Перший апеляційний адміністративний суд розглянув спір між пенсіонеркою та органом Пенсійного фонду щодо права на одноразову грошову допомогу у розмірі 10 місячних пенсій. Така виплата передбачена законом для окремих категорій працівників, зокрема у сфері освіти, за наявності необхідного стажу.

У цій справі ПФУ відмовив у врахуванні частини стажу через формальні недоліки в документах — розбіжності у записах, неточності в особистих даних та відсутність окремих підтверджень. Внаслідок цього заявниці не зарахували необхідні періоди роботи і навчання, що унеможливлювало вирішення питання про виплату допомоги. Суд дійшов висновку, що такий підхід є неправомірним, і підтвердив: формальні неточності не можуть переважати над фактичними обставинами трудової діяльності особи.

Обставини справи №200/8507/25

Позивачка, яка отримує пенсію за віком, звернулася до органів Пенсійного фонду із заявою про нарахування одноразової грошової допомоги відповідно до пункту 7-1 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області відмовило у перерахунку пенсії та фактично — у виплаті допомоги. Підставою стало неврахування окремих періодів навчання та роботи через розбіжності в документах, зокрема різні прізвища в дипломі, нечіткі дані у свідоцтві про шлюб, а також формальні невідповідності у записах трудової книжки і довідках. Крім того, пенсійний орган вказував на відсутність підтвердження того, що дитячий садок, де працювала позивачка, належав до закладів, робота в яких дає право на відповідні пільги.

Донецький окружний адміністративний суд частково задовольнив позов. Суд визнав протиправним рішення пенсійного органу, зобов’язав зарахувати спірні періоди до спеціального страхового стажу та повторно розглянути заяву про виплату грошової допомоги з урахуванням висновків суду.

Не погодившись із цим рішенням, Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області подало апеляційну скаргу.

Позиція апеляційного суду

Суд апеляційної інстанції перевірив рішення в межах доводів апеляційної скарги та погодився з висновками суду першої інстанції.

Суд підкреслив, що відповідно до законодавства основним документом, який підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. При цьому визначальним є підтвердження факту виконання роботи, а не формальна бездоганність оформлення записів. Виявлені розбіжності між записами у трудовій книжці та довідках щодо підстав звільнення не спростовують факту роботи позивачки у відповідний період і не можуть бути підставою для неврахування цього стажу.

Колегія суддів окремо звернула увагу, що відповідальність за ведення трудових книжок покладається на роботодавця. Відтак недоліки їх оформлення не можуть покладатися на працівника та обмежувати його право на соціальний захист.

Щодо періоду навчання у педагогічному училищі, суд зазначив, що відповідно до законодавства, чинного на момент його проходження, навчання у середніх спеціальних навчальних закладах підлягає зарахуванню до стажу. Такий період підлягає врахуванню при визначенні стажу, що дає право на відповідну грошову допомогу. Посилання пенсійного органу на недоліки свідоцтва про шлюб, зокрема нечіткість окремих даних, суд визнав непропорційними, оскільки особу позивачки можна ідентифікувати за іншими документами, а надані відомості не викликають сумнівів.

Також апеляційний суд відхилив доводи відповідача щодо відсутності підтвердження статусу закладу, у якому працювала позивачка. Суд виходив із того, що записи трудової книжки та інші надані документи є достатніми для підтвердження факту роботи на відповідній посаді, а відсутність додаткових документів про організаційно-правовий статус закладу за таких обставин не може бути безумовною підставою для відмови у зарахуванні стажу.

Суд також наголосив, що органи Пенсійного фонду мають право перевіряти достовірність документів, однак не можуть відмовляти у реалізації права особи виключно з формальних підстав, якщо фактичні обставини підтверджені.

Рішення суду

За результатами апеляційного перегляду суд постановив залишити апеляційну скаргу Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області без задоволення, а рішення суду першої інстанції — без змін.

Таким чином, висновки суду першої інстанції про необхідність зарахування спірних періодів до спеціального страхового стажу залишилися чинними, а пенсійний орган зобов’язаний повторно розглянути заяву позивачки про нарахування та виплату одноразової грошової допомоги з урахуванням правової оцінки суду.

Постанова апеляційного суду набрала законної сили з дати її ухвалення та є остаточною, за винятком випадків, передбачених процесуальним законом для справ незначної складності.

