Пенсионерка выиграла апелляцию: отказ в «10 пенсиях» из-за ошибок в документах пересмотрят

09:42, 29 марта 2026
Формальные расхождения в документах не могут быть основанием для ограничения прав пенсионера.
Пенсионерка выиграла апелляцию: отказ в «10 пенсиях» из-за ошибок в документах пересмотрят
Первый апелляционный административный суд рассмотрел спор между пенсионеркой и органом Пенсионного фонда относительно права на единовременную денежную помощь в размере 10 месячных пенсий. Такая выплата предусмотрена законом для отдельных категорий работников, в частности в сфере образования, при наличии необходимого стажа.

В данном деле ПФУ отказал в учете части стажа из-за формальных недостатков в документах — расхождений в записях, неточностей в личных данных и отсутствия отдельных подтверждений. В результате заявительнице не были засчитаны необходимые периоды работы и обучения, что делало невозможным решение вопроса о выплате помощи. Суд пришел к выводу, что такой подход является неправомерным, и подтвердил: формальные неточности не могут преобладать над фактическими обстоятельствами трудовой деятельности лица.

Обстоятельства дела №200/8507/25

Истец, которая получает пенсию по возрасту, обратилась в органы Пенсионного фонда с заявлением о начислении единовременной денежной помощи в соответствии с пунктом 7-1 Заключительных положений Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области отказало в перерасчете пенсии и фактически — в выплате помощи. Основанием стало неучет отдельных периодов обучения и работы из-за расхождений в документах, в частности разных фамилий в дипломе, нечетких данных в свидетельстве о браке, а также формальных несоответствий в записях трудовой книжки и справках. Кроме того, пенсионный орган указал на отсутствие подтверждения того, что детский сад, где работала истец, относится к учреждениям, работа в которых дает право на соответствующие льготы.

Донецкий окружной административный суд частично удовлетворил иск. Суд признал противоправным решение пенсионного органа, обязал засчитать спорные периоды в специальный страховой стаж и повторно рассмотреть заявление о выплате денежной помощи с учетом выводов суда.

Не согласившись с этим решением, Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области подало апелляционную жалобу.

Позиция апелляционного суда

Суд апелляционной инстанции проверил решение в пределах доводов апелляционной жалобы и согласился с выводами суда первой инстанции.

Суд подчеркнул, что в соответствии с законодательством основным документом, подтверждающим стаж работы, является трудовая книжка. При этом определяющим является подтверждение факта выполнения работы, а не формальная безупречность оформления записей. Выявленные расхождения между записями в трудовой книжке и справках относительно оснований увольнения не опровергают факта работы истца в соответствующий период и не могут быть основанием для неучета этого стажа.

Коллегия судей отдельно обратила внимание, что ответственность за ведение трудовых книжек возлагается на работодателя. Следовательно, недостатки их оформления не могут возлагаться на работника и ограничивать его право на социальную защиту.

Относительно периода обучения в педагогическом училище суд отметил, что в соответствии с законодательством, действовавшим на момент его прохождения, обучение в средних специальных учебных заведениях подлежит зачету в стаж. Такой период подлежит учету при определении стажа, дающего право на соответствующую денежную помощь. Ссылки пенсионного органа на недостатки свидетельства о браке, в частности нечеткость отдельных данных, суд признал непропорциональными, поскольку личность истца может быть идентифицирована по другим документам, а предоставленные сведения не вызывают сомнений.

Также апелляционный суд отклонил доводы ответчика об отсутствии подтверждения статуса учреждения, в котором работала истец. Суд исходил из того, что записи трудовой книжки и другие представленные документы являются достаточными для подтверждения факта работы на соответствующей должности, а отсутствие дополнительных документов об организационно-правовом статусе учреждения при таких обстоятельствах не может быть безусловным основанием для отказа в зачислении стажа.

Суд также подчеркнул, что органы Пенсионного фонда имеют право проверять достоверность документов, однако не могут отказывать в реализации права лица исключительно по формальным основаниям, если фактические обстоятельства подтверждены.

Решение суда

По результатам апелляционного пересмотра суд постановил оставить апелляционную жалобу Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений.

Таким образом, выводы суда первой инстанции о необходимости зачисления спорных периодов в специальный страховой стаж остались в силе, а пенсионный орган обязан повторно рассмотреть заявление истца о начислении и выплате единовременной денежной помощи с учетом правовой оценки суда.

Постановление апелляционного суда вступило в законную силу с даты его принятия и является окончательным, за исключением случаев, предусмотренных процессуальным законом для дел незначительной сложности.

