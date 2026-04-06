Ніж «випадково» вийнявся і розкрився – на Дніпропетровщині судили чоловіка за замах на вбивство працівника ТЦК

Синельниківський міськрайонний суд призначив 7 років позбавлення волі за замах на умисне вбивство працівника ТЦК.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області вироком від 18 лютого 2026 року визнав винним мешканця м. Синельникове у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство).

Обставини справи № 191/3793/24

Свідчення потерпілого

Потерпілий пояснив, що 18 травня 2024 року приблизно о 08:30-08:40 годин він разом зі свідками здійснював мобілізаційні заходи на території м. Синельникове. Під час перевірки документів обвинувачений поводив себе агресивно. Його запросили до службового автомобіля «Renault Kangoo». Потерпілий сів на місце водія. Коли обвинувачений перебував на задньому пасажирському сидінні позаду нього, потерпілий почув крик «ніж!» і боковим зором побачив руку з ножем, спрямовану в область його шиї. Він миттєво схопив правою рукою руку обвинуваченого і відвів її від шиї. У цей момент свідок також схопив руку обвинуваченого і допоміг відтягнути її. Потерпілий відчув лезо ножа на своїй шиї, внаслідок чого отримав поверхневу різану рану в ділянці внутрішнього кінця лівої ключиці та поверхневу різану рану на внутрішній поверхні правої кисті. Обвинувачений не припиняв спроб нанести удар навіть після першого блокування і тільки після застосування максимальної сили з боку потерпілого та свідка руку з ножем вдалося відвести. Потерпілий наголосив, що обвинувачений діяв цілеспрямовано і свідомо обирав для удару життєво важливу ділянку тіла – шию.

Свідчення свідка

Свідок пояснив, що під час проведення мобілізаційних заходів він разом з іншими учасниками групи підійшов до обвинуваченого для перевірки документів. Обвинувачений поводив себе агресивно і нецензурно висловлювався. Коли обвинуваченого посадили на заднє сидіння автомобіля, свідок відкривав передні пасажирські двері. У цей момент він почув крик «ніж!» і побачив, що обвинувачений замахнувся ножем у бік шиї потерпілого, який сидів за кермом. Свідок одразу схопив праву руку обвинуваченого, в якій той тримав ніж, і разом з потерпілим відтягнув її від шиї. Обвинувачений не послаблював хватку і продовжував чинити опір навіть після блокування удару. У результаті протидії свідок отримав поріз руки. Після вилучення ножа обвинувачений намагався накинути ремінь сумки на автомат. Свідок підтвердив, що обвинувачений перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Свідчення свідка

Свідок пояснив, що під час події він перебував у салоні автомобіля. Коли обвинувачений опинився на задньому сидінні, він побачив, як той замахнувся ножем у напрямку шиї потерпілого. Свідок крикнув «ніж!» і разом з іншими учасниками події почав відтягувати руку обвинуваченого. Він підтвердив, що обвинувачений тримав ніж у правій руці і спрямовував його саме в область шиї потерпілого. Після вилучення ножа обвинувачений намагався схопити ремінь зброї. Свідок зазначив, що обвинувачений поводив себе агресивно і перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Свідчення дружини обвинуваченого

Свідок пояснила, що 18 травня 2024 року вони з обвинуваченим вийшли на вулицю. До них підійшли двоє чоловіків у військовій формі без розпізнавальних знаків, які відразу почали вимагати документи. Обвинувачений надав службове посвідчення охоронця, після чого його повалили на землю, почали бити і силою затягли до автомобіля. Свідок бачила, як двері автомобіля відчинилися і викинули ніж та розірвану сумку обвинуваченого. Вона підтвердила, що обвинувачений того дня алкоголь не вживав і запаху алкоголю від нього не було. Свідок наголосила, що обвинувачений не погрожував убивством і діяв у стані захисту.

Свідчення батько обвинуваченого

Свідок пояснив, що йому зателефонувала співмешканка сина і повідомила, що його сина арештували, бо він поранив когось з ТЦК. Він прибув до поліції, де побачив сина зі слідами побиття, саднами, кров’ю та зігнутим через біль (пізніше підтверджено переломи ребер). Син розповів, що його били і силою утримували в автомобілі, а він захищався. Свідок зазначив, що син не конфліктний, працює, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався і не планував вбивати когось.

Позиція обвинуваченого

Обвинувачений свою вину у замаху на умисне вбивство не визнав. Він пояснив, що 18 травня 2024 року разом з дружиною йшов по вулиці Садовій. Біля них різко зупинився білий автомобіль. З нього вийшли двоє чоловіків у військовій формі, не представилися і почали вимагати документи. Він надав службове посвідчення охоронця, але його вихопили, почали бити і силою посадили до автомобіля. Він намагався дістати телефон, але в сумці разом з телефоном був розкладний ніж для нарізання продуктів. Коли він витягував телефон, ніж випадково розкрився. У цей момент хтось закричав «ніж!». Обвинувачений стверджував, що не мав умислу вбивати, а лише захищався від нападу. Він визнав, що міг випадково зачепити потерпілого ножем, коли у нього забирали ніж, але це сталося під час силової протидії. Обвинувачений наголосив, що не перебував у стані алкогольного сп’яніння і що представники ТЦК перевищили свої повноваження, застосувавши до нього фізичну силу без законних підстав.

Позиція прокурора

Прокурор підтримав обвинувачення в повному обсязі. Він зазначив, що показання потерпілого, свідків та досліджені письмові докази (протоколи огляду місця події, висновки судово-медичних експертиз, протоколи слідчих експериментів) підтверджують, що обвинувачений діяв з прямим умислом на позбавлення життя потерпілого, обравши для удару життєво важливу ділянку тіла – шию. Прокурор просив визнати обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15 ч.1 ст.115 КК України та призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 8 років 6 місяців, зарахувавши у строк відбуття покарання попереднє ув`язнення з 18 травня 2024 року по 18 липня 2024 року.

Позиція захисника

Захисник заявила, що обвинувачений не мав умислу на вбивство. Його дії були вчинені у стані необхідної оборони та крайньої необхідності (статті 36, 39 КК України), оскільки представники ТЦК безпідставно застосували до нього фізичну силу. Обвинувачений лише захищався і не планував позбавляти когось життя. Захисник просила перекваліфікувати дії на ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження) та призначити мінімальне покарання, враховуючи відсутність судимості, позитивну характеристику та обставини події.

Рішення суду

Суд визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України, та призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на сім років.

Строк відбуття покарання обчислювати з моменту приведення вироку до виконання.

На підставі ч.5 ст.72 КК України зарахувати обвинуваченому у строк відбуття покарання строк попереднього ув`язнення з розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі з 18 травня 2024 року по 18 липня 2024 року.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 21 травня 2024 року.

Речові докази:

розкладний ніж з металевим розкладним лезом довжиною 10,5 см та рукояткою, вкритою з обох боків декоративним деревом, що упакований у паперовий пакет, — знищити;

інші речові докази (тканевий ремінь, мобільний телефон «Xiaomi Redmi», посвідчення, гаманець, банківська карта, інший мобільний телефон «Номі», паспорт громадянина України, довідка, п’ять кулькових ручок, три карманні ліхтарі, тканевий чохол для ліхтарика, сумка з шкірозамінного матеріалу, сонцезахисні окуляри) — повернути обвинуваченому;

ID-паспорт громадянина України, пенсійне посвідчення, блістери з пігулками, жіноча косметика, паперові платіжні чеки, дротові навушники, пилочка для нігтів, гаманець, банківська картка, грошові кошти, сумка з тканини — залишити у власності свідка.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Дніпровського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку після проголошення негайно вручити прокурору, обвинуваченому та захиснику.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.