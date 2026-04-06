Нож «случайно» выскочил и раскрылся — в Днепропетровской области судили мужчину за покушение на убийство сотрудника ТЦК

Синельниковский городской районный суд приговорил к 7 годам лишения свободы за покушение на умышленное убийство сотрудника ТЦК.

Синельниковский городской районный суд Днепропетровской области приговором от 18 февраля 2026 года признал жителя г. Синельниково виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство).

Обстоятельства дела № 191/3793/24

Показания потерпевшего

Потерпевший пояснил, что 18 мая 2024 года примерно в 08:30-08:40 он вместе со свидетелями осуществлял мобилизационные мероприятия на территории г. Синельниково. Во время проверки документов обвиняемый вел себя агрессивно. Его пригласили в служебный автомобиль «Renault Kangoo». Потерпевший сел на место водителя. Когда обвиняемый находился на заднем пассажирском сиденье позади него, потерпевший услышал крик «нож!» и краем глаза увидел руку с ножом, направленную в область его шеи. Он мгновенно схватил правой рукой руку обвиняемого и отвёл её от шеи. В этот момент свидетель также схватил руку обвиняемого и помог оттянуть ее. В этот момент свидетель также схватил руку обвиняемого и помог оттянуть её. Потерпевший почувствовал лезвие ножа у себя на шее, в результате чего получил поверхностную резаную рану в области внутреннего конца левой ключицы и поверхностную резаную рану на внутренней поверхности правой кисти. Обвиняемый не прекращал попыток нанести удар даже после первой блокировки и только после применения максимальной силы со стороны потерпевшего и свидетеля руку с ножом удалось отвести. Потерпевший подчеркнул, что обвиняемый действовал целенаправленно и сознательно выбирал для удара жизненно важную область тела – шею.

Показания свидетеля

Свидетель пояснил, что во время проведения мобилизационных мероприятий он вместе с другими участниками группы подошел к обвиняемому для проверки документов. Обвиняемый вел себя агрессивно и выражался нецензурно. Когда обвиняемого посадили на заднее сиденье автомобиля, свидетель открывал переднюю пассажирскую дверь. В этот момент он услышал крик «нож!» и увидел, что обвиняемый замахнулся ножом в сторону шеи потерпевшего, сидевшего за рулем. Свидетель сразу схватил правую руку обвиняемого, в которой тот держал нож, и вместе с потерпевшим оттянул ее от шеи. Обвиняемый не ослаблял хватку и продолжал сопротивляться даже после блокирования удара. В результате противодействия свидетель получил порез руки. После изъятия ножа обвиняемый пытался накинуть ремень сумки на автомат. Свидетель подтвердил, что обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

Показания свидетеля

Свидетель пояснил, что во время происшествия он находился в салоне автомобиля. Когда обвиняемый оказался на заднем сиденье, он увидел, как тот замахнулся ножом в направлении шеи потерпевшего. Свидетель крикнул «нож!» и вместе с другими участниками происшествия начал оттягивать руку обвиняемого. Он подтвердил, что обвиняемый держал нож в правой руке и направлял его именно в область шеи потерпевшего. После изъятия ножа обвиняемый пытался схватить ремень оружия. Свидетель отметил, что обвиняемый вел себя агрессивно и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Показания жены обвиняемого

Свидетельница пояснила, что 18 мая 2024 года они с обвиняемым вышли на улицу. К ним подошли двое мужчин в военной форме без опознавательных знаков, которые сразу начали требовать документы. Обвиняемый предъявил служебное удостоверение охранника, после чего его повалили на землю, начали избивать и силой затащили в автомобиль. Свидетельница видела, как открылись двери автомобиля и выбросили нож и разорванную сумку обвиняемого. Она подтвердила, что обвиняемый в тот день алкоголь не употреблял и запаха алкоголя от него не было. Свидетельница подчеркнула, что обвиняемый не угрожал убийством и действовал в состоянии самообороны.

Показания отца обвиняемого

Свидетель пояснил, что ему позвонила сожительница сына и сообщила, что его сына арестовали, поскольку он ранил кого-то из ТЦК. Он прибыл в полицию, где увидел сына со следами побоев, ссадинами, кровью и согнутым от боли (позже подтвердились переломы ребер). Сын рассказал, что его избивали и силой удерживали в автомобиле, а он защищался. Свидетель отметил, что сын не конфликтный, работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался и не планировал никого убивать.

Позиция обвиняемого

Обвиняемый свою вину в покушении на умышленное убийство не признал. Он пояснил, что 18 мая 2024 года вместе с женой шел по улице Садовой. Рядом с ними резко остановился белый автомобиль. Из него вышли двое мужчин в военной форме, не представились и начали требовать документы. Он предъявил служебное удостоверение охранника, но его выхватили, начали избивать и силой посадили в автомобиль. Он пытался достать телефон, но в сумке вместе с телефоном был складной нож для нарезки продуктов. Когда он доставал телефон, нож случайно раскрылся. В этот момент кто-то закричал «нож!». Обвиняемый утверждал, что не имел умысла убивать, а лишь защищался от нападения. Он признал, что мог случайно задеть потерпевшего ножом, когда у него отбирали нож, но это произошло во время силового противодействия. Обвиняемый подчеркнул, что не находился в состоянии алкогольного опьянения и что сотрудники ТЦК превысили свои полномочия, применив к нему физическую силу без законных оснований.

Позиция прокурора

Прокурор поддержал обвинение в полном объеме. Он отметил, что показания потерпевшего, свидетелей и исследованные письменные доказательства (протоколы осмотра места происшествия, заключения судебно-медицинских экспертиз, протоколы следственных экспериментов) подтверждают, что обвиняемый действовал с прямым умыслом на лишение жизни потерпевшего, выбрав для удара жизненно важную часть тела – шею. Прокурор просил признать обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 УК Украины, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев, зачтя в срок отбывания наказания предварительное заключение с 18 мая 2024 года по 18 июля 2024 года.

Позиция защитника

Защитник заявила, что у обвиняемого не было умысла на убийство. Его действия были совершены в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости (статьи 36, 39 УК Украины), поскольку представители ТЦК безосновательно применили к нему физическую силу. Обвиняемый лишь защищался и не планировал лишать кого-либо жизни. Защитник просила переквалифицировать действия на ч. 1 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение) и назначить минимальное наказание, учитывая отсутствие судимости, положительную характеристику и обстоятельства происшествия.

Решение суда

Суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет.

Срок отбывания наказания исчислять с момента приведения приговора в исполнение.

На основании ч. 5 ст. 72 УК Украины зачесть обвиняемому в срок отбывания наказания срок предварительного заключения из расчета один день предварительного заключения за один день лишения свободы с 18 мая 2024 года по 18 июля 2024 года.

Отменить арест имущества, наложенный постановлением следственного судьи Синельниковского городского районного суда Днепропетровской области от 21 мая 2024 года.

Вещественные доказательства:

раскладной нож с металлическим раскладным лезвием длиной 10,5 см и рукояткой, покрытой с обеих сторон декоративным деревом, упакованный в бумажный пакет, — уничтожить;

прочие вещественные доказательства (тканевый ремень, мобильный телефон «Xiaomi Redmi», удостоверение, кошелек, банковская карта, другой мобильный телефон «Номи», паспорт гражданина Украины, справка, пять шариковых ручек, три карманных фонарика, тканевый чехол для фонарика, сумка из кожзаменителя, солнцезащитные очки) — вернуть обвиняемому;

ID-паспорт гражданина Украины, пенсионное удостоверение, блистеры с таблетками, женская косметика, бумажные платежные чеки, проводные наушники, пилочка для ногтей, кошелек, банковская карта, денежные средства, сумка из ткани — оставить в собственности свидетеля.

На приговор может быть подана апелляционная жалоба в Днепровский апелляционный суд в течение тридцати дней со дня его оглашения.

Приговор вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не была подана. В случае подачи апелляционной жалобы приговор, если он не отменен, вступает в законную силу после вынесения решения судом апелляционной инстанции.

Копию приговора после оглашения немедленно вручить прокурору, обвиняемому и защитнику.

