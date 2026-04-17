Що буде, якщо не повідомити ТЦК про навчання за кордоном – суд став на бік ТЦК

Український студент у Німеччині вимагав прибрати з Реєстру дані про розшук, але суд визнав дії ТЦК законними через належне повідомлення повісткою.

Харківський окружний адміністративний суд рішенням від у справі № 520/30410/25 відмовив у задоволенні позову про виключення з Реєстру «Оберіг» даних про порушення правил військового обліку.

Обставини справи

Позивач звернувся до суду з позовом, в якому просив визнати протиправними дії територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які полягають у внесенні до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів даних про порушення правил військового обліку, а також зобов’язати територіальний центр комплектування та соціальної підтримки виключити з Реєстру зазначені дані.

Позивач зазначав, що у березні 2025 року йому стало відомо про внесення щодо нього даних до системи щодо оголошення у розшук у зв’язку з ухиленням від призову на військову службу під час мобілізації. Позивач повідомив, що перебуває за кордоном на навчанні у Єнському університеті Фрідріха Шиллера у Федеративній Республіці Німеччина з 2021 року, у зв’язку з чим не мав можливості отримати повістку, направлену на адресу його реєстрації. Позивач також вказував, що надсилав до територіального центру комплектування та соціальної підтримки копії документів, які підтверджують його проживання та навчання за кордоном, однак у відповіді від 20 серпня 2025 року № 8253 йому було відмовлено у виконанні вимог, а лише констатовано, що на адресу реєстрації була направлена повістка для уточнення даних.

Позивач стверджував, що його військово-облікові дані вже були оновлені через застосунок «Резерв+», а дії територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо внесення даних про порушення правил військового обліку є протиправними.

Рішення суду

Харківський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову повністю.

Суд встановив, що відповідно до Закону України «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів» органи ведення Реєстру забезпечують ведення Реєстру та актуалізацію його бази даних.

Відповідно до абзацу 1 частини 1 статті 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», громадяни зобов`язані з`являтися за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строк та місце, зазначені в повістці (військовозобов`язані, резервісти Служби безпеки України - за викликом Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України, військовозобов`язані, резервісти розвідувальних органів України - за викликом відповідного підрозділу розвідувальних органів України), для взяття на військовий облік військовозобов`язаних чи резервістів, визначення їх призначення на особливий період, направлення для проходження медичного огляду.

Суд зазначив, що повістка була направлена рекомендованим листом на адресу реєстрації позивача. Факт повернення відправлення через відсутність адресата за вказаною адресою підтверджує належне оповіщення згідно з Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 560.

Суд наголосив, що чинне законодавство зобов’язувало позивача з’являтися за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строк та місце, зазначені в повістці для уточнення своїх персональних даних.

Суд також встановив, що позивач з 2021 року перебуває за кордоном на навчанні, однак у матеріалах справи відсутні відомості про те, що позивач до моменту порушення ним правил військового обліку (березень 2025 року) надавав до територіального центру комплектування та соціальної підтримки відомості щодо перебування його на навчанні в Німеччині.

Як зазначено Великою Палатою Верховного Суду у справі №800/547/17 від 25.04.2018: «направлення листів рекомендованою кореспонденцією на дійсні адреси є достатнім для того, щоб вважати повідомлення належним».

Суд дійшов висновку, що позивача було належним чином оповіщено про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а тому підстави для визнання дій територіального центру комплектування та соціальної підтримки протиправними відсутні.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене до Другого апеляційного адміністративного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня проголошення рішення.

