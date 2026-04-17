Что будет, если не уведомить ТЦК об обучении за границей – суд встал на сторону ТЦК

Украинский студент в Германии требовал удалить из Реестра данные о розыске, но суд признал действия ТЦК законными в связи с надлежащим уведомлением повесткой.

Харьковский окружной административный суд решением по делу № 520/30410/25 отказал в удовлетворении иска об исключении из Реестра «Оберег» данных о нарушении правил воинского учета.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с иском, в котором просил признать противоправными действия территориального центра комплектования и социальной поддержки, заключающиеся во внесении в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов данных о нарушении правил воинского учета, а также обязать территориальный центр комплектования и социальной поддержки исключить из Реестра указанные данные.

Истец указал, что в марте 2025 года ему стало известно о внесении в систему данных о его объявлении в розыск в связи с уклонением от призыва на военную службу во время мобилизации. Истец сообщил, что с 2021 года находится за границей на учебе в Йенском университете Фридриха Шиллера в Федеративной Республике Германия, в связи с чем не имел возможности получить повестку, направленную по адресу его регистрации. Истец также указывал, что направлял в территориальный центр комплектования и социальной поддержки копии документов, подтверждающих его проживание и обучение за рубежом, однако в ответе от 20 августа 2025 года № 8253 ему было отказано в удовлетворении требований, а лишь констатировано, что по адресу регистрации была направлена повестка для уточнения данных.

Истец утверждал, что его военно-учетные данные уже были обновлены через приложение «Резерв+», а действия территориального центра комплектования и социальной поддержки по внесению данных о нарушении правил военного учета являются противоправными.

Решение суда

Харьковский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска полностью.

Суд установил, что в соответствии с Законом Украины «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов» органы ведения Реестра обеспечивают ведение Реестра и актуализацию его базы данных.

В соответствии с абзацем 1 части 1 статьи 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», граждане обязаны явиться по вызову в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в срок и в место, указанные в повестке (военнообязанные, резервисты Службы безопасности Украины - по вызову Центрального управления или регионального органа Службы безопасности Украины, военнообязанные, резервисты разведывательных органов Украины - по вызову соответствующего подразделения разведывательных органов Украины), для постановки на воинский учет военнообязанных или резервистов, определения их назначения на особый период, направления для прохождения медицинского осмотра.

Суд отметил, что повестка была направлена заказным письмом по адресу регистрации истца. Факт возврата отправления из-за отсутствия адресата по указанному адресу подтверждает надлежащее уведомление в соответствии с Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года № 560.

Суд подчеркнул, что действующее законодательство обязывало истца явиться по вызову в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в срок и в место, указанные в повестке, для уточнения своих персональных данных.

Суд также установил, что истец с 2021 года находится за границей на учебе, однако в материалах дела отсутствуют сведения о том, что истец до момента нарушения им правил воинского учета (март 2025 года) предоставлял в территориальный центр комплектования и социальной поддержки сведения о своем пребывании на учебе в Германии.

Как указано Большой Палатой Верховного Суда в деле №800/547/17 от 25.04.2018: «отправка писем заказной почтой на действительные адреса является достаточной для того, чтобы считать уведомление надлежащим».

Суд пришел к выводу, что истец был надлежащим образом уведомлен о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, а потому основания для признания действий территориального центра комплектования и социальной поддержки противоправными отсутствуют.

Решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не была подана. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено, вступает в законную силу после возвращения апелляционной жалобы, отказа в открытии или закрытия апелляционного производства либо принятия постановления судом апелляционной инстанции по результатам апелляционного пересмотра.

Решение может быть обжаловано в Второй апелляционный административный суд путем подачи апелляционной жалобы в течение тридцати дней со дня вынесения решения.

