Подання заяви поштою не звільняє ТЦК від обов’язку її розглянути — суд

Полтавський окружний адміністративний суд розглянув адміністративну справу про визнання протиправною бездіяльності ТЦК у зв’язку з нерозглядом заяви про відстрочку від мобілізації, поданої поштою.

Полтавський окружний адміністративний суд розглянув у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін адміністративну справу № 440/9438/25 щодо визнання протиправною бездіяльності суб’єкта владних повноважень та зобов’язання вчинити дії, пов’язані з розглядом заяви про надання відстрочки від призову під час мобілізації.

Суть справи

До суду звернувся позивач з адміністративним позовом до відповідного органу, в якому просив визнати протиправною бездіяльність щодо нерозгляду заяви від 25.02.2025 про надання відстрочки від призову під час мобілізації на підставі пункту 13 частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а також зобов’язати відповідача розглянути зазначену заяву та прийняти рішення за результатами її розгляду — про надання відстрочки або про вмотивовану відмову.

Позов обґрунтовано тим, що уповноважений орган допустив бездіяльність, не здійснивши розгляд поданої заяви у встановленому порядку. Провадження у справі відкрито ухвалою суду від 11.07.2025 та призначено до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін. Відповідач був належним чином повідомлений про відкриття провадження через електронний кабінет.

Судом встановлено, що позивач звернувся до голови відповідної комісії із заявою від 25.02.2025 та додатковими матеріалами, в якій просив надати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Зазначена заява була направлена поштовим зв’язком, що підтверджується відповідною накладною. Однак заява та додані до неї документи по суті не були розглянуті, а рішення за результатами її розгляду не приймалося, що стало підставою для звернення до суду.

Позиція та висновки суду

Надаючи правову оцінку встановленим обставинам, суд виходив із положень статті 65 Конституції України, відповідно до якої захист Вітчизни є обов’язком громадян України, а також із норм Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», який визначає правові засади мобілізації та підстави для надання відстрочки.

Суд врахував, що відповідно до статті 23 Закону № 3543-XII перевірка підстав для надання відстрочки та її оформлення здійснюється територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, а порядок розгляду відповідних заяв визначений підзаконними нормативно-правовими актами, зокрема Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 560.

Згідно з цим Порядком, комісія зобов’язана розглянути заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку, протягом семи днів з дати їх надходження та прийняти відповідне рішення, яке оформлюється протоколом, з подальшим повідомленням заявника. При цьому законодавство не передбачає можливості залишення заяви без розгляду.

Суд зазначив, що обов’язок суб’єкта владних повноважень полягає у прийнятті рішення за результатами розгляду звернення, а саме — про надання відстрочки або про відмову із зазначенням мотивів. Водночас відповідач не прийняв жодного рішення за результатами розгляду заяви від 25.02.2025.

Окремо суд звернув увагу на те, що обов’язок особисто подати заяву не означає обов’язку особисто з’явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а чинне законодавство не встановлює вимоги щодо обов’язкового особистого прибуття для реалізації права на відстрочку.

Суд дійшов висновку, що у спірних правовідносинах суб’єкт владних повноважень не вправі утримуватися від прийняття рішення, оскільки це входить до його виключної компетенції. Неприйняття рішення у встановлений законом строк свідчить про протиправну бездіяльність.

З урахуванням викладеного суд визнав бездіяльність відповідача протиправною та зобов’язав його розглянути заяву від 25.02.2025 і прийняти відповідне рішення — про надання відстрочки або про вмотивовану відмову.

Крім того, суд, керуючись статтею 139 Кодексу адміністративного судочинства України, ухвалив стягнути за рахунок бюджетних асигнувань відповідача витрати зі сплати судового збору.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

