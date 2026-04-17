Подача заявления по почте не освобождает ТЦК от обязанности его рассмотреть — суд

Полтавский окружной административный суд рассмотрел административное дело о признании противоправным бездействия ТЦК в связи с нерассмотрением заявления об отсрочке от мобилизации, поданного по почте.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полтавский окружной административный суд рассмотрел в порядке упрощённого искового производства без уведомления сторон административное дело № 440/9438/25 о признании противоправным бездействия субъекта властных полномочий и обязании совершить действия, связанные с рассмотрением заявления о предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации.

Суть дела

В суд обратился истец с административным иском к соответствующему органу, в котором просил признать противоправным бездействие, выразившееся в нерассмотрении заявления от 25.02.2025 о предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации на основании пункта 13 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», а также обязать ответчика рассмотреть указанное заявление и принять решение по результатам его рассмотрения — о предоставлении отсрочки либо о мотивированном отказе.

Иск обоснован тем, что уполномоченный орган допустил бездействие, не осуществив рассмотрение поданного заявления в установленном порядке. Производство по делу открыто определением суда от 11.07.2025 и назначено к рассмотрению по правилам упрощённого искового производства без вызова сторон. Ответчик был надлежащим образом уведомлён об открытии производства через электронный кабинет.

Судом установлено, что истец обратился к председателю соответствующей комиссии с заявлением от 25.02.2025 и дополнительными материалами, в котором просил предоставить отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации. Указанное заявление было направлено почтовой связью, что подтверждается соответствующей накладной. Однако заявление и приложенные к нему документы по существу не были рассмотрены, а решение по результатам их рассмотрения не принималось, что стало основанием для обращения в суд.

Позиция и выводы суда

Давая правовую оценку установленным обстоятельствам, суд исходил из положений статьи 65 Конституции Украины, согласно которой защита Отечества является обязанностью граждан Украины, а также норм Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», определяющего правовые основы мобилизации и основания для предоставления отсрочки.

Суд учёл, что в соответствии со статьёй 23 Закона № 3543-XII проверка оснований для предоставления отсрочки и её оформление осуществляются территориальными центрами комплектования и социальной поддержки, а порядок рассмотрения соответствующих заявлений определяется подзаконными нормативно-правовыми актами, в частности Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утверждённым постановлением Кабинета Министров Украины № 560.

Согласно указанному Порядку комиссия обязана рассмотреть заявление и документы, подтверждающие право на отсрочку, в течение семи дней с даты их поступления и принять соответствующее решение, оформляемое протоколом, с последующим уведомлением заявителя. При этом законодательство не предусматривает возможности оставления заявления без рассмотрения.

Суд отметил, что обязанность субъекта властных полномочий заключается в принятии решения по результатам рассмотрения обращения, а именно — о предоставлении отсрочки либо об отказе с указанием мотивов. В то же время ответчик не принял никакого решения по результатам рассмотрения заявления от 25.02.2025.

Отдельно суд обратил внимание на то, что обязанность лично подать заявление не означает обязанности лично явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, а действующее законодательство не устанавливает требования обязательного личного прибытия для реализации права на отсрочку.

Суд пришёл к выводу, что в спорных правоотношениях субъект властных полномочий не вправе уклоняться от принятия решения, поскольку это входит в его исключительную компетенцию. Непринятие решения в установленный законом срок свидетельствует о противоправном бездействии.

С учётом изложенного суд признал бездействие ответчика противоправным и обязал его рассмотреть заявление от 25.02.2025 и принять соответствующее решение — о предоставлении отсрочки либо о мотивированном отказе.

Кроме того, суд, руководствуясь статьёй 139 Кодекса административного судопроизводства Украины, постановил взыскать за счёт бюджетных ассигнований ответчика расходы по уплате судебного сбора.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение тридцати дней со дня составления полного судебного решения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.