Апеляційний суд підтвердив відмову у стягненні заборгованості через недоведеність укладення кредитного договору

Херсонський апеляційний суд розглянув справу щодо стягнення банком заборгованості з фізичної особи за договором про надання банківських послуг.

Херсонський апеляційний суд у складі колегії суддів розглянув у відкритому судовому засіданні цивільну справу № 766/11817/24 за позовом банку до фізичної особи про стягнення заборгованості за договором про надання банківських послуг та за апеляційною скаргою банку на рішення Херсонського міського суду Херсонської області, яким у задоволенні позову відмовлено. Про це повідомили у суді.

Суть справи

Банк звернувся з позовом про стягнення з фізичної особи заборгованості за договором про надання банківських послуг від 18.09.2019 у розмірі 62 389,62 грн. Позовні вимоги мотивовано тим, що відповідач підписав Анкету-заяву, приєднався до Умов та правил обслуговування, отримав кредитний ліміт 50 000 грн і не виконував зобов’язання.

Херсонський міський суд Херсонської області відмовив у задоволенні позову, оскільки позивач не довів укладення кредитного договору та факту надання кредитних коштів у заявленому розмірі.

Згідно зі ст. 638 ЦК України договір вважається укладеним лише за умови досягнення згоди щодо всіх істотних умов. Анкета-заява від 18.09.2019 не містила відомостей про суму кредитного ліміту, вид і строк дії картки, відсоткову ставку чи інші істотні умови, тому не є достатнім доказом для підтвердження заборгованості.

Мотиви рішення суду першої інстанції

Суд першої інстанції встановив, що банк не надав належних, допустимих і достатніх доказів (ст.ст. 76–81 ЦПК України):

виписки по рахунку (первинний документ);

доказів використання відповідачем кредитного ліміту;

документів, які підтверджували б фактичне зарахування коштів на рахунок позичальника.

Розрахунок заборгованості міський суд визнав лише обґрунтуванням нарахованих сум, а не підтвердженням факту надання кредиту.

Херсонський міський суд Херсонської області критично оцінив надані Умови і правила обслуговування, затверджені протоколом № 46 від 24.11.2021, та Паспорт споживчого кредиту (чинний лише до 01.01.2023). Ці документи не могли бути частиною договору, укладеного 18.09.2019. Згідно зі ст. 12 Закону України «Про електронну комерцію» № 675-VIII (у редакції на момент підписання Анкети-заяви) електронний правочин має бути підписаний електронним цифровим підписом або іншим передбаченим законом способом. Банк не довів, що Анкета-заява та Умови були підписані належним чином і містили всі істотні умови на момент укладення.

Колегія суддів Херсонського апеляційного суду констатувала, що банк не виконав обов’язку доказування (ч. 1 ст. 81 ЦПК України). Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях (постанова Верховного Суду від 10.04.2020 у справі № 522/22023/16-ц). Суд першої інстанції правильно застосував норми матеріального та процесуального права, тому підстав для скасування рішення немає.

З урахуванням викладеного, Херсонський апеляційний суд, дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення апеляційної скарги та залишив рішення Херсонського міського суду Херсонської області від 04.11.2025 без змін.

