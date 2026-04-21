Апелляционный суд подтвердил отказ во взыскании задолженности из-за недоказанности заключения кредитного договора

16:29, 21 апреля 2026
Херсонский апелляционный суд рассмотрел дело по взысканию банком задолженности с физического лица по договору о предоставлении банковских услуг.
Херсонский апелляционный суд в составе коллегии судей рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело № 766/11817/24 по иску банка к физическому лицу о взыскании задолженности по договору о предоставлении банковских услуг, а также по апелляционной жалобе банка на решение Херсонского городского суда Херсонской области, которым в удовлетворении иска отказано. Об этом сообщили в суде.

Суть дела

Банк обратился с иском о взыскании с физического лица задолженности по договору о предоставлении банковских услуг от 18.09.2019 в размере 62 389,62 грн. Исковые требования мотивированы тем, что ответчик подписал анкету-заявление, присоединился к Условиям и правилам обслуживания, получил кредитный лимит в размере 50 000 грн и не исполнял обязательства.

Херсонский городской суд Херсонской области отказал в удовлетворении иска, поскольку истец не доказал заключение кредитного договора и факт предоставления кредитных средств в заявленном размере.

Согласно ст. 638 ГК Украины договор считается заключённым лишь при условии достижения согласия по всем существенным условиям. Анкета-заявление от 18.09.2019 не содержала сведений о сумме кредитного лимита, виде и сроке действия карты, процентной ставке или иных существенных условиях, поэтому не является достаточным доказательством для подтверждения задолженности.

Мотивы решения суда первой инстанции

Суд первой инстанции установил, что банк не предоставил надлежащих, допустимых и достаточных доказательств (ст.ст. 76–81 ГПК Украины):

выписок по счёту (первичный документ);

доказательств использования ответчиком кредитного лимита;

документов, подтверждающих фактическое зачисление средств на счёт заёмщика.

Расчёт задолженности городской суд признал лишь обоснованием начисленных сумм, а не подтверждением факта предоставления кредита.

Херсонский городской суд Херсонской области критически оценил предоставленные Условия и правила обслуживания, утверждённые протоколом № 46 от 24.11.2021, а также Паспорт потребительского кредита (действующий только до 01.01.2023). Эти документы не могли быть частью договора, заключённого 18.09.2019. Согласно ст. 12 Закона Украины «Об электронной коммерции» № 675-VIII (в редакции на момент подписания анкеты-заявления) электронная сделка должна быть подписана электронной цифровой подписью или иным предусмотренным законом способом. Банк не доказал, что анкета-заявление и Условия были подписаны надлежащим образом и содержали все существенные условия на момент заключения.

Коллегия судей Херсонского апелляционного суда констатировала, что банк не выполнил обязанность доказывания (ч. 1 ст. 81 ГПК Украины). Доказывание не может основываться на предположениях (постановление Верховного Суда от 10.04.2020 по делу № 522/22023/16-ц). Суд первой инстанции правильно применил нормы материального и процессуального права, поэтому оснований для отмены решения нет.

С учётом изложенного, Херсонский апелляционный суд пришёл к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и оставил решение Херсонского городского суда Херсонской области от 04.11.2025 без изменений.

