  1. Судова практика
  2. / В Україні

Подання рапорту після звільнення: суд дійшов висновку про відсутність обов’язку його розгляду

17:11, 5 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Одеський окружний адміністративний суд розглянув справу за позовом військовослужбовця до військової частини про визнання протиправною бездіяльності щодо нерозгляду рапорту про звільнення та зобов’язання вчинити дії.
Подання рапорту після звільнення: суд дійшов висновку про відсутність обов’язку його розгляду
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Одеський окружний адміністративний суд розглянув у письмовому провадженні за правилами спрощеного позовного провадження адміністративну справу № 420/39857/25 за позовом військовослужбовця до військової частини, за участі Міністерства оборони України як третьої особи, про визнання протиправною бездіяльності та зобов’язання вчинити певні дії. Предметом розгляду було питання правомірності нерозгляду рапорту про звільнення з військової служби та відсутності відповідного рішення за результатами його подання.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Суть справи

Позивач, який проходив військову службу за призовом під час мобілізації в особливий період, звернувся до командування із рапортом про звільнення з військової служби за станом здоров’я на підставі підпункту «б» пункту 2 частини четвертої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», посилаючись на наявність інвалідності. Згодом він подав аналогічний рапорт до вищестоящої військової частини, проте відповіді не отримав, що стало підставою для звернення до суду з вимогами про визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання розглянути поданий рапорт і прийняти рішення.

Відповідач заперечив проти позову, зазначивши, що на момент подання рапорту позивач уже був звільнений з військової служби наказом командира військової частини за тією ж підставою — за станом здоров’я. Відповідним наказом позивача було виключено зі списків особового складу та всіх видів забезпечення. Крім того, у подальшому військова частина, в якій позивач проходив службу, була переформована, а її умовне найменування анульовано без визначення правонаступника. У зв’язку з цим відповідач вказав, що рапорт, поданий після звільнення та виключення зі списків особового складу, не міг бути розглянутий по суті.

Позиції та висновки суду

Суд, дослідивши матеріали справи та норми чинного законодавства, виходив із того, що відповідно до Конституції України органи державної влади та їх посадові особи зобов’язані діяти в межах повноважень і у спосіб, визначений законом. Правове регулювання проходження військової служби та підстав звільнення визначається Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» та Положенням, затвердженим Указом Президента України № 1153/2008.

Аналіз положень пункту 2 частини четвертої статті 26 Закону свідчить, що військовослужбовці, призвані під час мобілізації в особливий період, під час дії воєнного стану можуть бути звільнені, зокрема, за станом здоров’я на підставі висновку військово-лікарської комісії або за наявності інвалідності, за умови відсутності волевиявлення щодо продовження служби.

Суд установив, що позивач був звільнений з військової служби у відставку за станом здоров’я на підставі відповідного наказу командира військової частини, після чого його виключено зі списків особового складу та направлено для постановки на військовий облік. Таким чином, на момент подання спірного рапорту він уже не перебував на військовій службі та не входив до списків особового складу відповідної військової частини.

За таких обставин суд дійшов висновку, що відсутні правові підстави для покладення на відповідача обов’язку розглядати рапорт особи, яка вже звільнена з військової служби, а отже, відсутні й ознаки протиправної бездіяльності.

Оцінивши всі наявні у справі докази з точки зору належності, допустимості, достовірності та достатності у їх сукупності, суд дійшов висновку про необґрунтованість позовних вимог і відмовив у їх задоволенні. Суд також зазначив, що інші доводи сторін не спростовують зроблених висновків, а відповідно до практики Європейського суду з прав людини судове рішення має містити належне обґрунтування, що у даному випадку було забезпечено.

Судові витрати не підлягають стягненню відповідно до статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд військові звільнення судова практика військова служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Суд визнав щомісячні бойові виплати ЗСУ постійними — їх врахують при допомозі на оздоровлення

Якщо додаткова винагорода виплачувалася щомісячно, вона втрачає статус разової та має враховуватися при розрахунку допомоги на оздоровлення, попри заперечення військових частин.

ВС переглянув рішення суду Польщі: незаслуховування дитини не є автоматичною підставою для відмови

ВС наголосив, що відмова у визнанні іноземного рішення через незаслуховування дитини потребує оцінки дій суду та поведінки сторін.

ЕКЗ за рецептом: як нові норми Цивільного кодексу можуть заблокувати доступ до репродуктивних технологій

Окрім гарантій для захисників та права дітей знати про своє генетичне коріння, проєкт містить суперечливі норми, що перетворюють репродуктивний вибір на дозвільну систему.

Коли позов стає тиском — суди про межу між захистом і зловживанням прав

Позови можуть використовуватися не лише для захисту прав, а й як інструмент тиску — на практиці це оцінюється як зловживання правом.

Комітет терміново обговорить відповідальність членів ВЛК та посадовців ТЦК за порушення правил мобілізації

На які помилки, що знижують ефективність законопроєкту, звертають увагу експерти.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]