Представление рапорта после увольнения: суд пришел к выводу об отсутствии обязанности его рассмотрения

17:11, 5 мая 2026
Одесский окружной административный суд рассмотрел дело по иску военнослужащего к воинской части о признании противоправным бездействия по нерассмотрению рапорта об увольнении и обязательстве совершить действия.
Одесский окружной административный суд рассмотрел в письменном производстве по правилам упрощённого искового производства административное дело № 420/39857/25 по иску военнослужащего к воинской части, с участием Министерства обороны Украины в качестве третьего лица, о признании противоправной бездействия и об обязании совершить определённые действия. Предметом рассмотрения был вопрос правомерности нерассмотрения рапорта об увольнении с военной службы и отсутствия соответствующего решения по результатам его подачи.

Суть дела

Истец, проходивший военную службу по призыву во время мобилизации в особый период, обратился к командованию с рапортом об увольнении с военной службы по состоянию здоровья на основании подпункта «б» пункта 2 части четвёртой статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», ссылаясь на наличие инвалидности. Впоследствии он подал аналогичный рапорт в вышестоящую воинскую часть, однако ответа не получил, что стало основанием для обращения в суд с требованиями о признании бездействия противоправным и обязании рассмотреть поданный рапорт и принять решение.

Ответчик возразил против иска, указав, что на момент подачи рапорта истец уже был уволен с военной службы приказом командира воинской части по тому же основанию — по состоянию здоровья. Соответствующим приказом истец был исключён из списков личного состава и всех видов обеспечения. Кроме того, в дальнейшем воинская часть, в которой истец проходил службу, была переформирована, а её условное наименование аннулировано без определения правопреемника. В связи с этим ответчик указал, что рапорт, поданный после увольнения и исключения из списков личного состава, не мог быть рассмотрен по существу.

Позиции и выводы суда

Суд, исследовав материалы дела и нормы действующего законодательства, исходил из того, что в соответствии с Конституцией Украины органы государственной власти и их должностные лица обязаны действовать в пределах полномочий и способом, предусмотренным законом. Правовое регулирование прохождения военной службы и оснований увольнения определяется Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе» и Положением, утверждённым Указом Президента Украины № 1153/2008.

Анализ положений пункта 2 части четвёртой статьи 26 Закона свидетельствует, что военнослужащие, призванные во время мобилизации в особый период, в период действия военного положения могут быть уволены, в частности, по состоянию здоровья на основании заключения военно-врачебной комиссии либо при наличии инвалидности, при условии отсутствия волеизъявления относительно продолжения службы.

Суд установил, что истец был уволен с военной службы в отставку по состоянию здоровья на основании соответствующего приказа командира воинской части, после чего он был исключён из списков личного состава и направлен для постановки на воинский учёт. Таким образом, на момент подачи спорного рапорта он уже не проходил военную службу и не входил в списки личного состава соответствующей воинской части.

При таких обстоятельствах суд пришёл к выводу, что отсутствуют правовые основания для возложения на ответчика обязанности рассматривать рапорт лица, уже уволенного с военной службы, а следовательно, отсутствуют и признаки противоправного бездействия.

Оценив все имеющиеся в деле доказательства с точки зрения их надлежащести, допустимости, достоверности и достаточности в совокупности, суд пришёл к выводу о необоснованности исковых требований и отказал в их удовлетворении. Суд также отметил, что иные доводы сторон не опровергают сделанных выводов, а в соответствии с практикой Европейского суда по правам человека судебное решение должно содержать надлежащее обоснование, что в данном случае было обеспечено.

Судебно-юридическая газета

