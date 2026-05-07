Коли керівника можуть оштрафувати на 34 тисячі грн за неявку працівника до ТЦК — позиція суду

Для штрафу недостатньо самого факту неявки працівника до ТЦК — необхідно довести вину керівника підприємства та відсутність об’єктивних причин невиконання розпорядження.

Під час мобілізації керівники підприємств зобов’язані сприяти територіальним центрам комплектування та забезпечувати оповіщення військовозобов’язаних працівників. Однак сам факт того, що працівник не отримав повістку або не прибув до ТЦК, ще не означає автоматичної вини керівника. На це звернув увагу Білогірський районний суд Хмельницької області, який скасував штраф у 34 тисячі гривень, накладений на голову сільськогосподарського виробничого кооперативу.

У справі йшлося про ситуацію, коли керівника кооперативу притягнули до адміністративної відповідальності через невиконання розпорядження ТЦК щодо оповіщення працівника. Водночас у суді з’ясувалося, що працівник тривалий час перебував на лікарняному, а сам керівник після отримання розпорядження повідомив ТЦК про неможливість його виконання та надав відповідні пояснення. Суд дійшов висновку, що за таких обставин відсутня обов’язкова ознака адміністративного правопорушення — вина посадової особи.

Обставини справи №685/253/26

Підставою для штрафу стала постанова начальника ТЦК, винесена у січні 2026 року. Керівника кооперативу визнали винним у невиконанні розпорядження про оповіщення та забезпечення прибуття військовозобов’язаного працівника до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Орган вказував, що посадовець не видав наказ про оповіщення, не надав підтвердження вручення повістки та не повідомив про результати виконання розпорядження.

У суді позивач наполягав, що фактично виконав усі залежні від нього дії. Після отримання розпорядження правління кооперативу провело засідання щодо його виконання, а вже наступного дня ТЦК письмово повідомили про обставини, які унеможливлювали оповіщення окремих осіб.

Зокрема, один із військовозобов’язаних на той момент уже не перебував у трудових відносинах із кооперативом, а інший працівник, через якого фактично й виник спір, перебував на лікарняному, що підтверджувалося листками тимчасової непрацездатності. З матеріалів справи випливало, що лікування тривало з жовтня 2025 року до лютого 2026 року.

Що врахував суд

Суд звернув увагу, що законодавство про мобілізаційну підготовку покладає на керівників підприємств обов’язок сприяти діяльності ТЦК та організовувати оповіщення військовозобов’язаних працівників. Водночас цей обов’язок не є абсолютним.

У рішенні зазначено, що керівник підприємства зобов’язаний вживати залежних від нього заходів для виконання розпоряджень ТЦК та СП, однак не може нести відповідальність за обставини, які об’єктивно не залежать від його волі.

Суд установив, що позивач не був пасивним учасником правовідносин: після отримання розпорядження він організував його розгляд на рівні правління кооперативу та своєчасно повідомив ТЦК про причини неможливості оповіщення працівника.

Окремо суд зауважив, що протокол про адміністративне правопорушення та постанова про накладення штрафу ґрунтувалися переважно на самому факті неоповіщення працівника, однак відповідач не надав належної оцінки причинам такого неоповіщення та документам, поданим позивачем.

Висновки суду

Суд нагадав, що відповідно до ст. 9 КУпАП адміністративним правопорушенням є винна дія або бездіяльність. Для притягнення особи до відповідальності необхідна наявність усіх елементів складу правопорушення, зокрема вини.

У цій справі відповідач не спростував доказів тимчасової непрацездатності працівника та не довів, що позивач умисно чи з необережності не виконав вимоги законодавства про мобілізацію.

За результатами розгляду суд визнав постанову ТЦК протиправною, скасував штраф у 34 тис. грн та закрив провадження у справі про адміністративне правопорушення. Також із відповідача на користь позивача стягнули 665,60 грн судового збору.

