Когда руководителя могут оштрафовать на 34 тысячи грн за неявку работника в ТЦК — позиция суда

15:31, 7 мая 2026
Для штрафа недостаточно самого факта неявки работника в ТЦК — необходимо доказать вину руководителя предприятия и отсутствие объективных причин невыполнения распоряжения.
Во время мобилизации руководители предприятий обязаны содействовать территориальным центрам комплектования и обеспечивать оповещение военнообязанных работников. Однако сам факт того, что работник не получил повестку или не прибыл в ТЦК, еще не означает автоматической вины руководителя. На это обратил внимание Белогорский районный суд Хмельницкой области, который отменил штраф в размере 34 тысяч гривен, наложенный на председателя сельскохозяйственного производственного кооператива.

В деле речь шла о ситуации, когда руководителя кооператива привлекли к административной ответственности из-за невыполнения распоряжения ТЦК относительно оповещения работника. Вместе с тем в суде выяснилось, что работник длительное время находился на больничном, а сам руководитель после получения распоряжения сообщил ТЦК о невозможности его выполнения и предоставил соответствующие пояснения. Суд пришел к выводу, что при таких обстоятельствах отсутствует обязательный признак административного правонарушения — вина должностного лица.

Обстоятельства дела №685/253/26

Основанием для штрафа стало постановление начальника ТЦК, вынесенное в январе 2026 года. Руководителя кооператива признали виновным в невыполнении распоряжения об оповещении и обеспечении прибытия военнообязанного работника в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Орган указывал, что должностное лицо не издало приказ об оповещении, не предоставило подтверждение вручения повестки и не сообщило о результатах выполнения распоряжения.

В суде истец настаивал, что фактически выполнил все зависящие от него действия. После получения распоряжения правление кооператива провело заседание по вопросу его выполнения, а уже на следующий день ТЦК письменно уведомили об обстоятельствах, которые делали невозможным оповещение отдельных лиц.

В частности, один из военнообязанных на тот момент уже не состоял в трудовых отношениях с кооперативом, а другой работник, из-за которого фактически и возник спор, находился на больничном, что подтверждалось листками временной нетрудоспособности. Из материалов дела следовало, что лечение продолжалось с октября 2025 года по февраль 2026 года.

Что учел суд

Суд обратил внимание, что законодательство о мобилизационной подготовке возлагает на руководителей предприятий обязанность содействовать деятельности ТЦК и организовывать оповещение военнообязанных работников. Вместе с тем эта обязанность не является абсолютной.

В решении указано, что руководитель предприятия обязан принимать зависящие от него меры для выполнения распоряжений ТЦК и СП, однако не может нести ответственность за обстоятельства, которые объективно не зависят от его воли.

Суд установил, что истец не был пассивным участником правоотношений: после получения распоряжения он организовал его рассмотрение на уровне правления кооператива и своевременно сообщил ТЦК о причинах невозможности оповещения работника.

Отдельно суд отметил, что протокол об административном правонарушении и постановление о наложении штрафа основывались преимущественно на самом факте неоповещения работника, однако ответчик не дал надлежащей оценки причинам такого неоповещения и документам, предоставленным истцом.

Выводы суда

Суд напомнил, что согласно ст. 9 КУоАП административным правонарушением является виновное действие или бездействие. Для привлечения лица к ответственности необходимо наличие всех элементов состава правонарушения, в частности вины.

В этом деле ответчик не опроверг доказательства временной нетрудоспособности работника и не доказал, что истец умышленно или по неосторожности не выполнил требования законодательства о мобилизации.

По результатам рассмотрения суд признал постановление ТЦК противоправным, отменил штраф в размере 34 тыс. грн и закрыл производство по делу об административном правонарушении. Также с ответчика в пользу истца взыскали 665,60 грн судебного сбора.

