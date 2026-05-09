КАС ВС пояснив, чи зараховуються періоди наукової роботи до стажу державної служби

20:08, 9 травня 2026
Позивачка звернулася до суду через невключення до стажу держслужби періодів навчання в аспірантурі та роботи на посаді асистента кафедри.
КАС ВС пояснив, чи зараховуються періоди наукової роботи до стажу державної служби
Позивачка звернулася до суду з позовом до Апарату Верховної Ради України про визнання протиправними дій щодо невключення до стажу державної служби періодів навчання в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка та роботи на посаді асистента кафедри правосуддя КНУ імені Тараса Шевченка, скасування розпоряджень в частині занижених надбавок за вислугу років, зобов’язання врахувати стаж 6 років 11 місяців 10 днів, здійснити перерахунок заробітної плати та середній заробіток за затримку розрахунку.

Позивачка вказувала, що ці періоди є науковим стажем, який до 11 жовтня 2017 року зараховувався до стажу держслужби, а їх невключення призвело до занижених надбавок і неправильного розрахунку при звільненні.

Суд першої інстанції позов задовольнив частково: визнав протиправними дії щодо невключення спірних періодів, зобов’язав врахувати стаж 6 років 11 місяців 10 днів, внести зміни до розпоряджень, та здійснити перерахунок заробітної плати.

Суд апеляційної інстанції скасував рішення суду першої інстанції в частині стягнення середнього заробітку, в решті залишив рішення суду першої інстанції без змін. У касаційній скарзі відповідач вказував, що суди застосували стару редакцію 37 Закону України від 26 листопада 2015 року № 848-VIII «Про наукову і науково-технічну діяльність», яка вже не діяла, порушивши принцип незворотності дії закону в часі.

Верховний Суд касаційну скаргу задовольнив частково, оскаржувані судові рішення скасував, справу направив на новий розгляд до суду першої інстанції.

Для зарахування періодів наукової роботи до стажу державної служби особа повинна була обіймати посаду, яка належить до посад державного службовця, а своє право на таке зарахування вона мала реалізувати до 11 жовтня 2017 року – дати, коли статтю було викладено у новій редакції, якою вже не передбачено зарахування наукового стажу до стажу державної служби.

Норми, які регулюють зарахування попереднього наукового стажу до стажу державної служби для осіб, які займають посади державних службовців, були чітко врегульовані на законодавчому рівні та не містили винятків щодо осіб, які мали право реалізувати це до 11 жовтня 2017 року.

Суди попередніх інстанцій дійшли передчасного висновку про наявність правових підстав для задоволення позовних вимог та включення наукового стажу (навчання в аспірантурі та робота асистентом кафедри) до стажу державної служби.

Суди ухвалили рішення без дослідження ключового питання, а саме:  чи була позивачка державним службовцем та, чи займала посади державної служби саме на момент дії попередньої редакції статті 37 Закону від 26 листопада 2015 року № 848-VIII «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Лише за цієї умови вона могла претендувати на зарахування стажу наукової діяльності для цілей держслужби.

Суди повинні оцінити це питання з урахуванням змісту чинної на той час норми, а не виходячи з положень, які втратили чинність до моменту звернення до суду.

Детальніше з текстом постанови КАС ВС від 22 травня 2025 року у справі № 640/12281/22 можна ознайомитися за посиланням.

