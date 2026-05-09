КАС ВС пояснил, засчитываются ли периоды научной работы в стаж государственной службы

20:08, 9 мая 2026
Истец обратилась в суд из-за невключения в стаж госслужбы периодов обучения в аспирантуре и работы на должности ассистента кафедры.
КАС ВС пояснил, засчитываются ли периоды научной работы в стаж государственной службы
Истец обратилась в суд с иском к Аппарату Верховной Рады Украины о признании противоправными действий по невключению в стаж государственной службы периодов обучения в аспирантуре Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и работы на должности ассистента кафедры правосудия КНУ имени Тараса Шевченко, отмене распоряжений в части заниженных надбавок за выслугу лет, обязательстве учесть стаж 6 лет 11 месяцев 10 дней, осуществить перерасчет заработной платы и среднего заработка за задержку расчета.

Истец указывала, что эти периоды являются научным стажем, который до 11 октября 2017 года засчитывался в стаж государственной службы, а их невключение привело к заниженным надбавкам и неправильному расчету при увольнении.

Суд первой инстанции удовлетворил иск частично: признал противоправными действия по невключению спорных периодов, обязал учесть стаж 6 лет 11 месяцев 10 дней, внести изменения в распоряжения и осуществить перерасчет заработной платы.

Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции в части взыскания среднего заработка, в остальной части оставил решение суда первой инстанции без изменений. В кассационной жалобе ответчик указывал, что суды применили старую редакцию статьи 37 Закона Украины от 26 ноября 2015 года № 848-VIII «О научной и научно-технической деятельности», которая уже не действовала, нарушив принцип необратимости действия закона во времени.

Верховный Суд кассационную жалобу удовлетворил частично, обжалуемые судебные решения отменил, дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Для зачисления периодов научной работы в стаж государственной службы лицо должно было занимать должность, относящуюся к должностям государственного служащего, а свое право на такое зачисление оно должно было реализовать до 11 октября 2017 года — даты, когда статья была изложена в новой редакции, которой уже не предусмотрено зачисление научного стажа в стаж государственной службы.

Нормы, регулирующие зачисление предыдущего научного стажа в стаж государственной службы для лиц, занимающих должности государственных служащих, были четко урегулированы на законодательном уровне и не содержали исключений относительно лиц, имевших право реализовать это до 11 октября 2017 года.

Суды предыдущих инстанций пришли к преждевременному выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения исковых требований и включения научного стажа (обучение в аспирантуре и работа ассистентом кафедры) в стаж государственной службы.

Суды приняли решения без исследования ключевого вопроса, а именно: была ли истец государственным служащим и занимала ли должности государственной службы именно на момент действия предыдущей редакции статьи 37 Закона от 26 ноября 2015 года № 848-VIII «О научной и научно-технической деятельности».

Только при этом условии она могла претендовать на зачисление стажа научной деятельности для целей госслужбы.

Суды должны оценить этот вопрос с учетом содержания действовавшей на тот момент нормы, а не исходя из положений, утративших силу к моменту обращения в суд.

Подробнее с текстом постановления КАС ВС от 22 мая 2025 года по делу № 640/12281/22 можно ознакомиться по ссылке.

