КАС ВС роз’яснив, коли судове рішення вважається врученим через «Електронний суд»

Помилка в ЄСІТС може позбавити учасника справи доступу до матеріалів.

КАС ВС розглянув справу № 560/1575/25 щодо перерахунку та виплати грошового забезпечення. Зазаначається, що спірне питання - належне виконання судом обов’язку щодо повідомлення учасника справи про судове рішення, яке направлено через Єдину систему судової інформаційно-комунікаційної системи (далі - ЄСІТС).

За правилами частини 5 статті 18 КАС України суд направляє судові рішення та інші процесуальні документи учасникам судового процесу до їхніх електронних кабінетів, вчиняє інші процесуальні дії в електронній формі із застосуванням Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи або її окремої підсистеми (модуля), що забезпечує обмін документами, у порядку, визначеному цим Кодексом, Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів).

Якщо учасник справи має електронний кабінет, суд надсилає всі судові рішення такому учаснику в електронній формі виключно за допомогою Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи чи її окремої підсистеми (модуля), що забезпечує обмін документами. У разі відсутності в учасника справи електронного кабінету судові рішення надсилаються в паперовій формі рекомендованим листом із повідомленням про вручення (частина 11 статті 251 КАС України).

КАС ВС звернув увагу, що оскільки днем вручення судового рішення є день отримання судом повідомлення про доставлення копії судового рішення на офіційну електронну адресу особи, а сервіс Електронного кабінету ЄСІТС за приписами Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи від 17.08.2021 № 1845/0/15-21 (далі - Положення про ЄСІТС) є саме такою адресою, то день отримання копії судового рішення за допомогою підсистем ЄСІТС «Електронний кабінет» та «Електронний суд» (з урахуванням часу їх надсилання) є днем вручення судового рішення, за умови отримання відповідного повідомлення про його доставлення.

Суд наголосив, що основною умовою відображення документів у справі в кабінеті користувача є внесення відповідальними працівниками суду правильної інформації щодо його ЄДРПОУ/РНОКПП/ІПН до відомостей учасника справи в автоматизованій системі документообігу суду. І саме на працівника суду покладено обов`язок правильно указати інформацію щодо ідентифікації користувача Електронного кабінету та наслідком невиконання такого обов`язку є відсутність в учасника справи можливості перегляду матеріалів справи в його кабінеті, у тому числі і можливість вчасно бути обізнаним з рухом справи, зокрема, з прийнятим процесуальним рішенням та необхідністю усунути недоліки, визначені судом.

Крім того, КАС ВС зауважив, що у випадку внесення відповідальним працівником суду некоректної інформації щодо ідентифікації особи користувача, повідомлення про доставлення електронного листа, сформоване через автоматизовану систему документообігу такого суду, не може розцінюватися як належний доказ, що свідчить про дату вручення судового рішення учаснику справи з використанням підсистеми «Електронний суд».

З матеріалів даної справи вбачається, що у довідках апеляційного адміністративного суду про доставку електронного листа, що є в матеріалах справи, відсутня інформація щодо коду ЄДРПОУ отримувача (відповідача), у зв`язку з чим останній не мав доступу до матеріалів справи, сформованими судом апеляційної інстанції. Крім того, матеріали справи не містять інформації, що ухвали суду були відправлені відповідачу засобами поштового зв`язку.

За таких обставин, КАС ВС дійшов висновку щодо неврахування судом апеляційної інстанції наявних у справі доказів неповідомлення учасника справи про судове рішення та неправильного застосування процесуального законодавства щодо наслідків невиконання ухвали суду про залишення скарги без руху.

