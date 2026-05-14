КАС ВС разъяснил, когда судебное решение считается врученным через «Электронный суд»

Ошибка в ЕСИТС может лишить участника дела доступа к материалам.

КАС ВС рассмотрел дело № 560/1575/25 о перерасчете и выплате денежного обеспечения. Отмечается, что спорный вопрос — надлежащее исполнение судом обязанности по уведомлению участника дела о судебном решении, направленном через Единую систему судебной информационно-коммуникационной системы (далее — ЕСИТС).

Согласно правилам части 5 статьи 18 КАС Украины суд направляет судебные решения и другие процессуальные документы участникам судебного процесса в их электронные кабинеты, совершает другие процессуальные действия в электронной форме с применением Единой судебной информационно-коммуникационной системы или ее отдельной подсистемы (модуля), обеспечивающей обмен документами, в порядке, определенном настоящим Кодексом, Положением о Единой судебной информационно-коммуникационной системе и/или положениями, определяющими порядок функционирования ее отдельных подсистем (модулей).

Если участник дела имеет электронный кабинет, суд направляет все судебные решения такому участнику в электронной форме исключительно с помощью Единой судебной информационно-коммуникационной системы или ее отдельной подсистемы (модуля), обеспечивающей обмен документами. В случае отсутствия у участника дела электронного кабинета судебные решения направляются в бумажной форме заказным письмом с уведомлением о вручении (часть 11 статьи 251 КАС Украины).

КАС ВС отметил, что, поскольку днём вручения судебного решения считается день получения судом уведомления о доставке копии судебного решения на официальный электронный адрес лица, а сервис «Электронный кабинет» ЕСИТС в соответствии с положениями Положения о порядке функционирования отдельных подсистем (модулей) Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы от 17.08.2021 № 1845/0/15-21 (далее — Положение об ЕСИТС) является именно таким адресом, то день получения копии судебного решения с помощью подсистем ЕСИТС «Электронный кабинет» и «Электронный суд» (с учетом времени их отправки) является днем вручения судебного решения, при условии получения соответствующего уведомления о его доставке.

Суд подчеркнул, что основным условием отображения документов по делу в кабинете пользователя является внесение ответственными работниками суда правильной информации относительно его ЕГРПОУ/РНОКПП/ИНН в сведения участника дела в автоматизированной системе документооборота суда. И именно на сотрудника суда возложена обязанность правильно указать информацию об идентификации пользователя Электронного кабинета, а следствием невыполнения такой обязанности является отсутствие у участника дела возможности просмотра материалов дела в его кабинете, в том числе и возможности своевременно быть в курсе хода дела, в частности, о принятом процессуальном решении и необходимости устранить недостатки, определенные судом.

Кроме того, АС ВС отметил, что в случае внесения ответственным сотрудником суда некорректной информации об идентификации личности пользователя, уведомление о доставке электронного письма, сформированное через автоматизированную систему документооборота такого суда, не может рассматриваться как надлежащее доказательство, свидетельствующее о дате вручения судебного решения участнику дела с использованием подсистемы «Электронный суд».

Из материалов данного дела следует, что в справках апелляционного административного суда о доставке электронного письма, имеющихся в материалах дела, отсутствует информация о коде ЕГРПОУ получателя (ответчика), в связи с чем последний не имел доступа к материалам дела, сформированным судом апелляционной инстанции. Кроме того, материалы дела не содержат информации о том, что постановления суда были отправлены ответчику средствами почтовой связи.

При таких обстоятельствах КАС ВС пришел к выводу о неучете судом апелляционной инстанции имеющихся в деле доказательств несообщения участнику дела о судебном решении и неправильном применении процессуального законодательства в отношении последствий неисполнения постановления суда об оставлении жалобы без движения.

