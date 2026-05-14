Верховний Суд підтвердив законність зменшення надбавки за вислугу років держслужбовцям у 2024 році

Суд дійшов висновку, що у 2024 році надбавка має нараховуватися за нормами закону про держбюджет — до 30%, а не до 50%, як передбачає закон про державну службу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2024 році тисячі державних службовців зіткнулися зі зменшенням надбавки за вислугу років із 50% до 30% посадового окладу. Особливо це торкнулося працівників апаратів судів із тривалим стажем державної служби. Про рішення у цій справі повідомила Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

Питання стосувалося того, який закон має застосовуватися під час нарахування надбавки — Закон України «Про державну службу» чи Закон «Про Державний бюджет України на 2024 рік».

Остаточну правову позицію сформувала Велика Палата Верховного Суду у постанові від 19 лютого 2026 року у зразковій справі №240/7215/24.

Позивачкою у справі була головна спеціалістка суду першої інстанції, яка мала понад 21 рік стажу державної служби. Вона вважала, що відповідно до статті 52 Закону «Про державну службу» №889-VIII має право на надбавку у розмірі 3% за кожен рік стажу, але не більше 50% посадового окладу.

Однак у січні 2024 року їй встановили надбавку відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік» №3460-IX — 2% за кожен рік стажу, але не більше 30%.

Позивачка оскаржила наказ та вимагала повернення попереднього розміру надбавки.

Спочатку Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду частково підтримав її позицію та зазначив, що закон про держбюджет не може зупиняти дію спеціального закону про державну службу.

Втім Велика Палата Верховного Суду не погодилася з цим висновком.

Суд наголосив, що якщо закон є чинним і не визнаний неконституційним, органи державної влади не мають права його ігнорувати.

У постанові зазначено, що пункт 12 Прикінцевих положень Закону №3460-IX прямо встановлює інший порядок нарахування надбавки та передбачає, що норми Закону №889-VIII застосовуються лише в частині, яка не суперечить положенням закону про держбюджет.

Також Велика Палата дійшла висновку, що в цьому випадку немає колізії між законами, оскільки закон про держбюджет тимчасово змінив порядок виплат на конкретний бюджетний період.

Окремо суд підкреслив, що суди не можуть визнавати норму неконституційною за аналогією з попередніми рішеннями Конституційного Суду щодо інших бюджетних законів. У разі сумнівів щодо конституційності норми суд має діяти у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства, та звертатися через Верховний Суд до Конституційного Суду України.

Велика Палата також звернула увагу, що зменшення надбавки було частиною комплексної реформи оплати праці держслужбовців. Одночасно були запроваджені класифікація посад, нова структура зарплати, підвищені посадові оклади та ухвалені відповідні урядові зміни, зокрема постановою Кабінету Міністрів №1409.

У фінальному висновку зазначається, що у 2024 році надбавка за вислугу років державним службовцям має нараховуватися за нормами пункту 12 Закону №3460-IX — 2% за кожен рік стажу, але не більше 30% посадового окладу.

Суд також вказав, що такі зміни не є свавільним обмеженням прав, оскільки відбувалися одночасно зі збільшенням посадових окладів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.