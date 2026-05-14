  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Верховный Суд подтвердил законность сокращения надбавки за выслугу лет государственным служащим в 2024 году

18:59, 14 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд пришел к выводу, что в 2024 году надбавка должна начисляться в соответствии с положениями закона о госбюджете — до 30%, а не до 50%, как предусмотрено законом о государственной службе.
Верховный Суд подтвердил законность сокращения надбавки за выслугу лет государственным служащим в 2024 году
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В 2024 году тысячи государственных служащих столкнулись с уменьшением надбавки за выслугу лет с 50% до 30% должностного оклада. Особенно это коснулось работников аппаратов судов с длительным стажем государственной службы. О решении по этому делу сообщила Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Вопрос касался того, какой закон должен применяться при начислении надбавки — Закон Украины «О государственной службе» или Закон «О Государственном бюджете Украины на 2024 год».

Окончательную правовую позицию сформулировала Большая Палата Верховного Суда в постановлении от 19 февраля 2026 года по прецедентному делу №240/7215/24.

Истцом по делу была главный специалист суда первой инстанции, имевшая более 21 года стажа государственной службы. Она считала, что в соответствии со статьей 52 Закона «О государственной службе» № 889-VIII имеет право на надбавку в размере 3% за каждый год стажа, но не более 50% должностного оклада.

Однако в январе 2024 года ей установили надбавку в соответствии с Законом «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» № 3460-IX — 2% за каждый год стажа, но не более 30%.

Истица обжаловала приказ и требовала восстановления прежнего размера надбавки.

Сначала Кассационный административный суд в составе Верховного Суда частично поддержал её позицию и отметил, что закон о госбюджете не может приостанавливать действие специального закона о государственной службе.

Однако Большая палата Верховного Суда не согласилась с этим выводом.

Суд подчеркнул, что если закон действует и не признан неконституционным, органы государственной власти не имеют права его игнорировать.

В постановлении указано, что пункт 12 Заключительных положений Закона № 3460-IX прямо устанавливает иной порядок начисления надбавки и предусматривает, что нормы Закона № 889-VIII применяются лишь в той части, которая не противоречит положениям закона о госбюджете.

Также Большая Палата пришла к выводу, что в данном случае нет коллизии между законами, поскольку закон о госбюджете временно изменил порядок выплат на конкретный бюджетный период.

Отдельно суд подчеркнул, что суды не могут признавать норму неконституционной по аналогии с предыдущими решениями Конституционного Суда относительно других бюджетных законов. В случае сомнений относительно конституционности нормы суд должен действовать в порядке, определенном Кодексом административного судопроизводства, и обращаться через Верховный Суд в Конституционный Суд Украины.

Большая Палата также обратила внимание, что уменьшение надбавки было частью комплексной реформы оплаты труда госслужащих. Одновременно были введены классификация должностей, новая структура зарплаты, повышены должностные оклады и приняты соответствующие правительственные изменения, в частности постановлением Кабинета Министров №1409.

В заключительном заключении отмечается, что в 2024 году надбавка за выслугу лет государственным служащим должна начисляться в соответствии с положениями пункта 12 Закона № 3460-IX — 2 % за каждый год стажа, но не более 30 % должностного оклада.

Суд также указал, что такие изменения не являются произвольным ограничением прав, поскольку происходили одновременно с увеличением должностных окладов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд деньги законопроект госслужащие

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВККС отложила собеседование по двум судьям и завершила квалификационное оценивание кандидата на должность судьи апелляционного суда Владимира Курило

ВККС завершила квалификационное оценивание кандидата на должность судьи апелляционного суда.

Государство будет платить пеню за каждый день задержки выплат военным

Новый законопроект предлагает введение пени за каждый день задержки выплат военнослужащим и автоматизацию всех социальных гарантий без требования справок.

Ротации военнослужащих станут законом, а не привилегией

Реформа мобилизации предлагает изменение подхода к прохождению службы, где право на ротацию становится законодательной гарантией с четким математическим расчетом 1 к 3.

ВСП возвращается к рассмотрению дела в отношении судей Киевского апелляционного суда Тамилы Писаной и Константина Приходько

ВСП возобновил сроки на обжалование решения дисциплинарной палаты в отношении двух судей Киевского апелляционного суда.

Бизнес на мобилизации: обзор коррупционных схем ТЦК и ВВК в судебной практике

Способна ли цифровизация процессов мобилизации побороть коррупцию, если система оставляет лазейки для компромиссов.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]