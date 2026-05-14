Верховный Суд подтвердил законность сокращения надбавки за выслугу лет государственным служащим в 2024 году

Суд пришел к выводу, что в 2024 году надбавка должна начисляться в соответствии с положениями закона о госбюджете — до 30%, а не до 50%, как предусмотрено законом о государственной службе.

В 2024 году тысячи государственных служащих столкнулись с уменьшением надбавки за выслугу лет с 50% до 30% должностного оклада. Особенно это коснулось работников аппаратов судов с длительным стажем государственной службы. О решении по этому делу сообщила Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

Вопрос касался того, какой закон должен применяться при начислении надбавки — Закон Украины «О государственной службе» или Закон «О Государственном бюджете Украины на 2024 год».

Окончательную правовую позицию сформулировала Большая Палата Верховного Суда в постановлении от 19 февраля 2026 года по прецедентному делу №240/7215/24.

Истцом по делу была главный специалист суда первой инстанции, имевшая более 21 года стажа государственной службы. Она считала, что в соответствии со статьей 52 Закона «О государственной службе» № 889-VIII имеет право на надбавку в размере 3% за каждый год стажа, но не более 50% должностного оклада.

Однако в январе 2024 года ей установили надбавку в соответствии с Законом «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» № 3460-IX — 2% за каждый год стажа, но не более 30%.

Истица обжаловала приказ и требовала восстановления прежнего размера надбавки.

Сначала Кассационный административный суд в составе Верховного Суда частично поддержал её позицию и отметил, что закон о госбюджете не может приостанавливать действие специального закона о государственной службе.

Однако Большая палата Верховного Суда не согласилась с этим выводом.

Суд подчеркнул, что если закон действует и не признан неконституционным, органы государственной власти не имеют права его игнорировать.

В постановлении указано, что пункт 12 Заключительных положений Закона № 3460-IX прямо устанавливает иной порядок начисления надбавки и предусматривает, что нормы Закона № 889-VIII применяются лишь в той части, которая не противоречит положениям закона о госбюджете.

Также Большая Палата пришла к выводу, что в данном случае нет коллизии между законами, поскольку закон о госбюджете временно изменил порядок выплат на конкретный бюджетный период.

Отдельно суд подчеркнул, что суды не могут признавать норму неконституционной по аналогии с предыдущими решениями Конституционного Суда относительно других бюджетных законов. В случае сомнений относительно конституционности нормы суд должен действовать в порядке, определенном Кодексом административного судопроизводства, и обращаться через Верховный Суд в Конституционный Суд Украины.

Большая Палата также обратила внимание, что уменьшение надбавки было частью комплексной реформы оплаты труда госслужащих. Одновременно были введены классификация должностей, новая структура зарплаты, повышены должностные оклады и приняты соответствующие правительственные изменения, в частности постановлением Кабинета Министров №1409.

В заключительном заключении отмечается, что в 2024 году надбавка за выслугу лет государственным служащим должна начисляться в соответствии с положениями пункта 12 Закона № 3460-IX — 2 % за каждый год стажа, но не более 30 % должностного оклада.

Суд также указал, что такие изменения не являются произвольным ограничением прав, поскольку происходили одновременно с увеличением должностных окладов.

