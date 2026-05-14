У крові загиблого військового виявили алкоголь: чи може це стати підставою для відмови у виплатах родині

Апеляційний суд підтвердив право доньки загиблого військового на виплату після спору з Міноборони.

Сьомий апеляційний адміністративний суд поставив крапку у спорі між родиною загиблого військовослужбовця та Міністерством оборони щодо виплати одноразової грошової допомоги. Міноборони відмовило доньці та матері військового у виплаті через те, що після смерті у його крові виявили алкоголь. Однак суд дійшов висновку: самого факту алкогольного сп’яніння недостатньо, щоб позбавити сім’ю права на державну допомогу.

Апеляційний суд наголосив, що закон дозволяє відмовити у виплаті лише тоді, коли доведено, що смерть військовослужбовця стала наслідком його дій у стані сп’яніння або пов’язана із вчиненням правопорушення. У цій справі таких доказів Міністерство оборони не надало. Натомість матеріали справи підтвердили, що військовий помер під час виконання бойового завдання в районі Бахмута, а причиною смерті стали гостра серцева недостатність та кардіоміопатія, пов’язані із захистом Батьківщини.

Обставини справи №240/7548/24

Донька загиблого старшого солдата звернулася до суду після того, як комісія Міністерства оборони відмовила родині у призначенні одноразової грошової допомоги, передбаченої Законом «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Військовослужбовець був мобілізований у березні 2022 року та проходив службу у складі військової частини, яка виконувала бойові завдання на Донеччині. За матеріалами справи, він безпосередньо брав участь у заходах із забезпечення оборони України в районі Сіверська та Бахмутського району.

27 січня 2023 року військовий помер на бойових позиціях поблизу села Федорівка Бахмутського району. У сповіщенні сім’ї зазначалося, що смерть настала під час виконання обов’язків військової служби.

Службове розслідування та висновок військово-лікарської комісії встановили, що смерть настала внаслідок гострої серцевої недостатності та кардіоміопатії. ВЛК також підтвердила, що захворювання та причина смерті пов’язані із захистом Батьківщини.

Водночас комісія Міноборони відмовила у виплаті допомоги матері та доньці загиблого. Підставою стало те, що під час судово-медичної експертизи у крові померлого виявили етиловий спирт у концентрації 5,39%.

Міністерство оборони вказувало, що закон не дозволяє призначати виплату, якщо смерть військовослужбовця стала наслідком дій у стані алкогольного сп’яніння або адміністративного правопорушення.

Позиція суду

Апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції, який став на бік родини військового.

Колегія суддів звернула увагу, що закон дійсно передбачає випадки, коли одноразова допомога не виплачується. Водночас для цього необхідно встановити не лише факт алкогольного сп’яніння, а й те, що смерть стала наслідком конкретних дій військовослужбовця у такому стані.

Суд окремо наголосив, що сам факт перебування у стані алкогольного сп’яніння не є достатньою підставою для відмови у виплаті допомоги членам сім’ї загиблого військовослужбовця.

У постанові зазначено, що матеріали справи не містять доказів того, що військовий вчинив будь-які активні дії у стані сп’яніння, які безпосередньо призвели до його смерті. Так само не було доказів його притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 172-20 КУпАП щодо виконання обов’язків військової служби у нетверезому стані.

Суд також врахував, що смерть настала під час виконання бойового завдання, а причина смерті — гостра серцева недостатність та кардіоміопатія — офіційно визнана такою, що пов’язана із захистом Батьківщини.

Апеляційний суд послався на правові висновки Верховного Суду, викладені у справах №380/9868/23, №600/548/23-а та №640/17148/20, у яких також зазначалося, що для відмови у виплаті недостатньо самого факту сп’яніння — необхідно довести причинний зв’язок між діями військовослужбовця у такому стані та його смертю.

Що вирішив суд

Сьомий апеляційний адміністративний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу Міністерства оборони та підтвердив рішення Житомирського окружного адміністративного суду.

Таким чином, суд визнав за донькою загиблого військовослужбовця право на призначення одноразової грошової допомоги. Суд погодився, що вона має право на виплату у розмірі 1/2 від 750-кратного прожиткового мінімуму, оскільки інша донька військового нотаріально відмовилася від своєї частки допомоги.

Постанова апеляційного суду набрала законної сили.

