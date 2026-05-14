В крови погибшего военнослужащего обнаружили алкоголь: может ли это стать основанием для отказа в выплатах семье

Апелляционный суд подтвердил право дочери погибшего военнослужащего на выплату после спора с Минобороны.

Седьмой апелляционный административный суд поставил точку в споре между семьей погибшего военнослужащего и Министерством обороны относительно выплаты единовременной денежной помощи. Минобороны отказало дочери и матери военного в выплате из-за того, что после смерти в его крови обнаружили алкоголь. Однако суд пришел к выводу: самого факта алкогольного опьянения недостаточно, чтобы лишить семью права на государственную помощь.

Апелляционный суд подчеркнул, что закон позволяет отказать в выплате только тогда, когда доказано, что смерть военнослужащего стала следствием его действий в состоянии опьянения или связана с совершением правонарушения. В этом деле таких доказательств Министерство обороны не предоставило. Вместе с тем материалы дела подтвердили, что военнослужащий умер во время выполнения боевого задания в районе Бахмута, а причиной смерти стали острая сердечная недостаточность и кардиомиопатия, связанные с защитой Родины.

Обстоятельства дела №240/7548/24

Дочь погибшего старшего солдата обратилась в суд после того, как комиссия Министерства обороны отказала семье в назначении единовременной денежной помощи, предусмотренной Законом «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Военнослужащий был мобилизован в марте 2022 года и проходил службу в составе воинской части, выполнявшей боевые задания в Донецкой области. Согласно материалам дела, он непосредственно участвовал в мероприятиях по обеспечению обороны Украины в районе Северска и Бахмутского района.

27 января 2023 года военный умер на боевых позициях возле села Федоровка Бахмутского района. В уведомлении семье указывалось, что смерть наступила при исполнении обязанностей военной службы.

Служебное расследование и заключение военно-врачебной комиссии установили, что смерть наступила вследствие острой сердечной недостаточности и кардиомиопатии. ВВК также подтвердила, что заболевание и причина смерти связаны с защитой Родины.

В то же время комиссия Минобороны отказала в выплате помощи матери и дочери погибшего. Основанием стало то, что во время судебно-медицинской экспертизы в крови умершего обнаружили этиловый спирт в концентрации 5,39%.

Министерство обороны указывало, что закон не позволяет назначать выплату, если смерть военнослужащего стала следствием действий в состоянии алкогольного опьянения или административного правонарушения.

Позиция суда

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции, который стал на сторону семьи военнослужащего.

Коллегия судей обратила внимание, что закон действительно предусматривает случаи, когда единовременная помощь не выплачивается. Вместе с тем для этого необходимо установить не только факт алкогольного опьянения, но и то, что смерть стала следствием конкретных действий военнослужащего в таком состоянии.

Суд отдельно подчеркнул, что сам факт пребывания в состоянии алкогольного опьянения не является достаточным основанием для отказа в выплате помощи членам семьи погибшего военнослужащего.

В постановлении указано, что материалы дела не содержат доказательств того, что военнослужащий совершил какие-либо активные действия в состоянии опьянения, которые непосредственно привели к его смерти. Также не было доказательств его привлечения к административной ответственности по статье 172-20 КоАП относительно исполнения обязанностей военной службы в нетрезвом состоянии.

Суд также учел, что смерть наступила во время выполнения боевого задания, а причина смерти — острая сердечная недостаточность и кардиомиопатия — официально признана связанной с защитой Родины.

Апелляционный суд сослался на правовые выводы Верховного Суда, изложенные в делах №380/9868/23, №600/548/23-а и №640/17148/20, в которых также отмечалось, что для отказа в выплате недостаточно самого факта опьянения — необходимо доказать причинно-следственную связь между действиями военнослужащего в таком состоянии и его смертью.

Что решил суд

Седьмой апелляционный административный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Министерства обороны и подтвердил решение Житомирского окружного административного суда.

Таким образом, суд признал за дочерью погибшего военнослужащего право на назначение единовременной денежной помощи. Суд согласился, что она имеет право на выплату в размере 1/2 от 750-кратного прожиточного минимума, поскольку другая дочь военнослужащего нотариально отказалась от своей доли помощи.

Постановление апелляционного суда вступило в законную силу.

