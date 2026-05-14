  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Повторне взяття на військовий облік та відмова у поверненні митних платежів: новий огляд КАС ВС

16:14, 14 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховний Суд опублікував огляд актуальної практики Касаційного адміністративного суду, у якому зібрано правові позиції щодо виплат пораненим військовослужбовцям, повторного взяття на військовий облік, трудових спорів, митних платежів та забудови земельних ділянок.
Повторне взяття на військовий облік та відмова у поверненні митних платежів: новий огляд КАС ВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд оприлюднив огляд актуальної практики Касаційного адміністративного суду у складі ВС за квітень 2026 року.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У документі зібрано правові висновки колегій суддів КАС ВС, які мають значення для забезпечення єдності судової практики під час розгляду публічно-правових спорів, зокрема про:

  • умови виплати додаткової винагороди у зв’язку з пораненням військовослужбовця;
  • правомірність повторного взяття на військовий облік особи, раніше виключеної з нього у зв’язку зі зміною граничного віку перебування в запасі;
  • умови оплати простою працівнику після закінчення відпустки та необхідність підтвердження готовності до роботи;
  • неможливість реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації за наявності судових заборон щодо забудови земельної ділянки;
  • стягнення податковим органом простроченої заборгованості суб’єкта господарювання перед державою за кредитами (позиками), залученими під державні гарантії;
  • правомірність відмови в поверненні надміру сплачених митних платежів суб’єкту, зареєстрованому на тимчасово окупованій території;
  • правомірність відмови в митному оформленні товару у зв’язку з його примусовим відчуженням для потреб держави в умовах воєнного стану;
  • відповідальність за видачу фіскальних чеків невстановлених форми та змісту.

Також в огляді представлені правові висновки з питань застосування процесуального закону, зокрема про:

  • віднесення спорів щодо дій уповноваженого органу при підготовці та укладенні тристороннього договору про надання соціальних послуг з догляду на професійній основі до адміністративної юрисдикції;
  • недопустимість виходу суду апеляційної інстанції за межі позову та доводів апеляційної скарги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховний Суд судова практика КАС ВС

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Держава буде платити пеню за кожен день затримки виплат військовим

Новий законопроєкт пропонує запровадження пені за кожен день затримки виплат військовим та автоматизацію всіх соціальних гарантій без вимагання довідок.

Ротації військовослужбовців стануть законом, а не привілеєм

Реформа мобілізації пропонує зміну підходу до проходження служби, де право на ротацію стає законодавчою гарантією з чітким математичним розрахунком 1 до 3.

ВРП повертається до розгляду справи щодо суддів Київського апеляційного суду Таміли Писаної та Костянтина Приходька

ВРП поновила строки на оскарження рішення дисциплінарної палати щодо двох суддів Київського апеляційного суду.

Бізнес на мобілізації: огляд корупційних схем ТЦК та ВЛК у судовій практиці

Чи здатна цифровізація процесів мобілізації побороти корупцію, якщо система залишає лазівки для компромісів.

ВРП ухвалила рішення про звільнення судді Володимира Байталюка попри його лікарняний

ВРП ухвалила рішення про звільнення судді Володимира Байталюка, попри клопотання про відкладення розгляду.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]