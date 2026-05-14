Повторне взяття на військовий облік та відмова у поверненні митних платежів: новий огляд КАС ВС

Верховний Суд опублікував огляд актуальної практики Касаційного адміністративного суду, у якому зібрано правові позиції щодо виплат пораненим військовослужбовцям, повторного взяття на військовий облік, трудових спорів, митних платежів та забудови земельних ділянок.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд оприлюднив огляд актуальної практики Касаційного адміністративного суду у складі ВС за квітень 2026 року.

У документі зібрано правові висновки колегій суддів КАС ВС, які мають значення для забезпечення єдності судової практики під час розгляду публічно-правових спорів, зокрема про:

умови виплати додаткової винагороди у зв’язку з пораненням військовослужбовця;

правомірність повторного взяття на військовий облік особи, раніше виключеної з нього у зв’язку зі зміною граничного віку перебування в запасі;

умови оплати простою працівнику після закінчення відпустки та необхідність підтвердження готовності до роботи;

неможливість реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації за наявності судових заборон щодо забудови земельної ділянки;

стягнення податковим органом простроченої заборгованості суб’єкта господарювання перед державою за кредитами (позиками), залученими під державні гарантії;

правомірність відмови в поверненні надміру сплачених митних платежів суб’єкту, зареєстрованому на тимчасово окупованій території;

правомірність відмови в митному оформленні товару у зв’язку з його примусовим відчуженням для потреб держави в умовах воєнного стану;

відповідальність за видачу фіскальних чеків невстановлених форми та змісту.

Також в огляді представлені правові висновки з питань застосування процесуального закону, зокрема про:

віднесення спорів щодо дій уповноваженого органу при підготовці та укладенні тристороннього договору про надання соціальних послуг з догляду на професійній основі до адміністративної юрисдикції;

недопустимість виходу суду апеляційної інстанції за межі позову та доводів апеляційної скарги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.