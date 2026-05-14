Повторное взятие на военный учет и отказ в возвращении таможенных платежей: новый обзор КАС ВС

16:14, 14 мая 2026
Верховный Суд опубликовал обзор актуальной практики Кассационного административного суда, в котором собраны правовые позиции по выплатам раненым военнослужащим, повторному взятию на военный учет, трудовым спорам, таможенным платежам и застройке земельных участков.
Верховный Суд обнародовал обзор актуальной практики Кассационного административного суда в составе ВС за апрель 2026 года.

В документе собраны правовые выводы коллегий судей КАС ВС, имеющие значение для обеспечения единства судебной практики при рассмотрении публично-правовых споров, в частности относительно:

  • условий выплаты дополнительного вознаграждения в связи с ранением военнослужащего;
  • правомерности повторной постановки на воинский учет лица, ранее исключенного из него в связи с изменением предельного возраста пребывания в запасе;
  • условий оплаты простоя работнику после окончания отпуска и необходимости подтверждения готовности к работе;
  • невозможности регистрации декларации о готовности объекта к эксплуатации при наличии судебных запретов на застройку земельного участка;
  • взыскания налоговым органом просроченной задолженности субъекта хозяйствования перед государством по кредитам (займам), привлеченным под государственные гарантии;
  • правомерности отказа в возврате излишне уплаченных таможенных платежей субъекту, зарегистрированному на временно оккупированной территории;
  • правомерности отказа в таможенном оформлении товара в связи с его принудительным отчуждением для нужд государства в условиях военного положения;
  • ответственности за выдачу фискальных чеков неустановленных формы и содержания.

Также в обзоре представлены правовые выводы по вопросам применения процессуального закона, в частности относительно:

  • отнесения споров о действиях уполномоченного органа при подготовке и заключении трехстороннего договора о предоставлении социальных услуг по уходу на профессиональной основе к административной юрисдикции;
  • недопустимости выхода суда апелляционной инстанции за пределы иска и доводов апелляционной жалобы.

