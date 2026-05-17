ТЦК не довів вручення повістки: суд визнав незаконним внесення даних про «розшук»

Відсутність доказів оповіщення унеможливлює правомірне внесення відомостей про «розшук» до реєстру.

Полтавський окружний адміністративний суд розглянув справу, у якій громадянин оскаржив дії територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо внесення даних до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних. Йшлося, зокрема, про інформацію про нібито «розшук» через порушення правил військового обліку, а також про невнесення відомостей про відстрочку від мобілізації.

Позивач наполягав, що такі записи є безпідставними, оскільки він не був належним чином повідомлений про виклики до ТЦК та СП, а інформація в електронних сервісах, зокрема щодо неявки та адміністративних наслідків, не відповідає фактичним обставинам. Натомість відповідач вважав свої дії законними та такими, що здійснені в межах повноважень з ведення військового обліку.

Обставини справи №440/721/26

Позивач звернувся до суду з вимогами до територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо дій та бездіяльності у сфері ведення військового обліку. Він просив визнати протиправним невнесення до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних відомостей про наявність у нього відстрочки від мобілізації, а також зобов’язати внести такі відомості.

Крім того, позивач просив визнати протиправними дії щодо внесення до реєстру інформації про його «розшук» та зобов’язати зняти відповідну відмітку.

Позивач зазначав, що в застосунку «Резерв+» відображаються дані про порушення правил військового обліку, неявку за повісткою та оголошення його у розшук. На його переконання, ці відомості не відповідають фактичним обставинам та внесені без належних правових підстав.

Відповідач заперечував проти позову, вказуючи, що дії з ведення військового обліку здійснені відповідно до чинного законодавства, а позивач не довів наявності підстав для внесення змін до реєстру в заявленому ним обсязі.

Суд встановив, що позивач є військовозобов’язаним та перебуває на військовому обліку. У січні 2026 року до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних було внесено відомості про його «розшук» у зв’язку з нібито неявкою для проходження військово-лікарської комісії.

Разом з тим, суд дійшов висновку, що відповідач не надав належних і допустимих доказів того, що позивача було оповіщено у спосіб, визначений Порядком №560, зокрема шляхом вручення або належного надсилання повістки. Матеріали справи не підтверджують, що позивач був належним чином повідомлений про обов’язок з’явитися до територіального центру комплектування.

Також встановлено, що позивач неодноразово звертався із заявами щодо внесення відомостей про відстрочку, однак відповідні записи до реєстру внесені не були.

Оцінка суду щодо запису про «розшук»

Суд зазначив, що внесення до реєстру відомостей про розшук військовозобов’язаного має ґрунтуватися на належно підтверджених фактах порушення правил військового обліку та доведеному оповіщенні особи про виклик.

Оскільки відповідач не довів факт належного оповіщення позивача та не підтвердив законність підстав для внесення такого запису, суд визнав відповідні дії протиправними та зобов’язав зняти позивача з розшуку з внесенням відповідних змін до реєстру.

Оцінка суду щодо вимог про відстрочку

Розглядаючи вимоги про зобов’язання внести до реєстру відомості про відстрочку від мобілізації, суд виходив із того, що правове регулювання визначає вичерпні підстави та категорії осіб, які можуть бути призвані або щодо яких застосовуються обмеження під час мобілізації.

Суд врахував, що у провадженні щодо позивача перебуває кримінальне провадження за низкою статей Кримінального кодексу України, частина з яких віднесена законодавством до категорій, що впливають на можливість призову в особливий період.

Водночас суд підкреслив, що встановлені обставини не створюють автоматичного обов’язку для внесення відомостей про відстрочку у заявленому позивачем вигляді, а тому підстави для задоволення цієї вимоги відсутні.

Рішення суду

Полтавський окружний адміністративний суд визнав протиправними дії щодо внесення відомостей про розшук позивача до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних та інших електронних інформаційних ресурсів.

Суд зобов’язав відповідний територіальний центр комплектування зняти позивача з розшуку та внести відповідні зміни до реєстру.

У решті позовних вимог, зокрема щодо зобов’язання внести відомості про відстрочку від мобілізації, суд відмовив.

Також суд стягнув із відповідача на користь позивача судові витрати зі сплати судового збору в розмірі 1064,96 грн.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку та набирає законної сили в строки, визначені процесуальним законом.

