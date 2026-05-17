ТЦК не доказал вручение повестки: суд признал незаконным внесение данных о «розыске»

Отсутствие доказательств уведомления исключает правомерное внесение сведений о «розыске» в реестр.

Полтавский окружной административный суд рассмотрел дело, в котором гражданин обжаловал действия территориального центра комплектования и социальной поддержки по внесению данных в Единый государственный реестр военнообязанных. Речь, в частности, шла об информации о якобы «розыске» в связи с нарушением правил воинского учета, а также о невнесении сведений об отсрочке от мобилизации.

Истец настаивал, что такие записи являются безосновательными, поскольку он не был надлежащим образом уведомлен о вызовах в ТЦК и СП, а информация в электронных сервисах, в частности относительно неявки и административных последствий, не соответствует фактическим обстоятельствам. Ответчик, в свою очередь, считал свои действия законными и совершенными в пределах полномочий по ведению воинского учета.

Обстоятельства дела №440/721/26

Истец обратился в суд с требованиями к территориальному центру комплектования и социальной поддержки относительно действий и бездействия в сфере ведения воинского учета. Он просил признать противоправным невнесение в Единый государственный реестр военнообязанных сведений о наличии у него отсрочки от мобилизации, а также обязать внести такие сведения.

Кроме того, истец просил признать противоправными действия по внесению в реестр информации о его «розыске» и обязать снять соответствующую отметку.

Истец указывал, что в приложении «Резерв+» отображаются данные о нарушении правил воинского учета, неявке по повестке и объявлении его в розыск. По его мнению, эти сведения не соответствуют фактическим обстоятельствам и внесены без надлежащих правовых оснований.

Ответчик возражал против иска, указывая, что действия по ведению воинского учета осуществлены в соответствии с действующим законодательством, а истец не доказал наличие оснований для внесения изменений в реестр в заявленном объеме.

Суд установил, что истец является военнообязанным и состоит на воинском учете. В январе 2026 года в Единый государственный реестр военнообязанных были внесены сведения о его «розыске» в связи с якобы неявкой для прохождения военно-врачебной комиссии.

Вместе с тем суд пришел к выводу, что ответчик не предоставил надлежащих и допустимых доказательств того, что истец был уведомлен способом, определенным Порядком №560, в частности путем вручения или надлежащего направления повестки. Материалы дела не подтверждают, что истец был должным образом уведомлен об обязанности явиться в территориальный центр комплектования.

Также установлено, что истец неоднократно обращался с заявлениями о внесении сведений об отсрочке, однако соответствующие записи в реестр внесены не были.

Оценка суда относительно записи о «розыске»

Суд отметил, что внесение в реестр сведений о розыске военнообязанного должно основываться на надлежащим образом подтвержденных фактах нарушения правил воинского учета и доказанном уведомлении лица о вызове.

Поскольку ответчик не доказал факт надлежащего уведомления истца и не подтвердил законность оснований для внесения такого записи, суд признал соответствующие действия противоправными и обязал снять истца с розыска с внесением соответствующих изменений в реестр.

Оценка суда относительно требований об отсрочке

Рассматривая требования об обязании внести в реестр сведения об отсрочке от мобилизации, суд исходил из того, что правовое регулирование определяет исчерпывающие основания и категории лиц, которые могут быть призваны или в отношении которых применяются ограничения в период мобилизации.

Суд учел, что в отношении истца осуществляется уголовное производство по ряду статей Уголовного кодекса Украины, часть из которых отнесена законодательством к категориям, влияющим на возможность призыва в особый период.

Вместе с тем суд подчеркнул, что установленные обстоятельства не создают автоматической обязанности по внесению сведений об отсрочке в заявленном истцом виде, в связи с чем основания для удовлетворения данного требования отсутствуют.

Решение суда

Полтавский окружной административный суд признал противоправными действия по внесению сведений о розыске истца в Единый государственный реестр военнообязанных и иные электронные информационные ресурсы.

Суд обязал соответствующий территориальный центр комплектования снять истца с розыска и внести соответствующие изменения в реестр.

В остальной части исковых требований, в частности относительно обязания внести сведения об отсрочке от мобилизации, суд отказал.

Также суд взыскал с ответчика в пользу истца судебные расходы по уплате судебного сбора в размере 1064,96 грн.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке и вступает в законную силу в сроки, определенные процессуальным законом.

