  1. Судебная практика
  2. / В Украине

ТЦК не доказал вручение повестки: суд признал незаконным внесение данных о «розыске»

18:17, 17 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Отсутствие доказательств уведомления исключает правомерное внесение сведений о «розыске» в реестр.
ТЦК не доказал вручение повестки: суд признал незаконным внесение данных о «розыске»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полтавский окружной административный суд рассмотрел дело, в котором гражданин обжаловал действия территориального центра комплектования и социальной поддержки по внесению данных в Единый государственный реестр военнообязанных. Речь, в частности, шла об информации о якобы «розыске» в связи с нарушением правил воинского учета, а также о невнесении сведений об отсрочке от мобилизации.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Истец настаивал, что такие записи являются безосновательными, поскольку он не был надлежащим образом уведомлен о вызовах в ТЦК и СП, а информация в электронных сервисах, в частности относительно неявки и административных последствий, не соответствует фактическим обстоятельствам. Ответчик, в свою очередь, считал свои действия законными и совершенными в пределах полномочий по ведению воинского учета.

Обстоятельства дела №440/721/26

Истец обратился в суд с требованиями к территориальному центру комплектования и социальной поддержки относительно действий и бездействия в сфере ведения воинского учета. Он просил признать противоправным невнесение в Единый государственный реестр военнообязанных сведений о наличии у него отсрочки от мобилизации, а также обязать внести такие сведения.

Кроме того, истец просил признать противоправными действия по внесению в реестр информации о его «розыске» и обязать снять соответствующую отметку.

Истец указывал, что в приложении «Резерв+» отображаются данные о нарушении правил воинского учета, неявке по повестке и объявлении его в розыск. По его мнению, эти сведения не соответствуют фактическим обстоятельствам и внесены без надлежащих правовых оснований.

Ответчик возражал против иска, указывая, что действия по ведению воинского учета осуществлены в соответствии с действующим законодательством, а истец не доказал наличие оснований для внесения изменений в реестр в заявленном объеме.

Суд установил, что истец является военнообязанным и состоит на воинском учете. В январе 2026 года в Единый государственный реестр военнообязанных были внесены сведения о его «розыске» в связи с якобы неявкой для прохождения военно-врачебной комиссии.

Вместе с тем суд пришел к выводу, что ответчик не предоставил надлежащих и допустимых доказательств того, что истец был уведомлен способом, определенным Порядком №560, в частности путем вручения или надлежащего направления повестки. Материалы дела не подтверждают, что истец был должным образом уведомлен об обязанности явиться в территориальный центр комплектования.

Также установлено, что истец неоднократно обращался с заявлениями о внесении сведений об отсрочке, однако соответствующие записи в реестр внесены не были.

Оценка суда относительно записи о «розыске»

Суд отметил, что внесение в реестр сведений о розыске военнообязанного должно основываться на надлежащим образом подтвержденных фактах нарушения правил воинского учета и доказанном уведомлении лица о вызове.

Поскольку ответчик не доказал факт надлежащего уведомления истца и не подтвердил законность оснований для внесения такого записи, суд признал соответствующие действия противоправными и обязал снять истца с розыска с внесением соответствующих изменений в реестр.

Оценка суда относительно требований об отсрочке

Рассматривая требования об обязании внести в реестр сведения об отсрочке от мобилизации, суд исходил из того, что правовое регулирование определяет исчерпывающие основания и категории лиц, которые могут быть призваны или в отношении которых применяются ограничения в период мобилизации.

Суд учел, что в отношении истца осуществляется уголовное производство по ряду статей Уголовного кодекса Украины, часть из которых отнесена законодательством к категориям, влияющим на возможность призыва в особый период.

Вместе с тем суд подчеркнул, что установленные обстоятельства не создают автоматической обязанности по внесению сведений об отсрочке в заявленном истцом виде, в связи с чем основания для удовлетворения данного требования отсутствуют.

Решение суда

Полтавский окружной административный суд признал противоправными действия по внесению сведений о розыске истца в Единый государственный реестр военнообязанных и иные электронные информационные ресурсы.

Суд обязал соответствующий территориальный центр комплектования снять истца с розыска и внести соответствующие изменения в реестр.

В остальной части исковых требований, в частности относительно обязания внести сведения об отсрочке от мобилизации, суд отказал.

Также суд взыскал с ответчика в пользу истца судебные расходы по уплате судебного сбора в размере 1064,96 грн.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке и вступает в законную силу в сроки, определенные процессуальным законом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

розыск повестка судебная практика ТЦК мобилизация Резерв+ военнообязанный воинский учет Оберег

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд объяснил, почему нельзя увольнять «карантинных» госслужащих без предложения вакансий

Верховный Суд в деле разъяснил, обязано ли государство трудоустраивать госслужащих, работавших по срочным карантинным контрактам, при сокращении штата.

Заочная отмена инвалидности по запросу ГБР и СБУ: что решают суды после ликвидации МСЭК

Суды начали формировать практику, согласно которой органы могут пересматривать установленную инвалидность без личного осмотра человека, если для этого есть надлежащие процессуальные основания и достаточные медицинские материалы.

ВС разрешил ТЦК обжаловать решения о самостоятельном воспитании ребёнка военнообязанными, которые уклоняются от мобилизации

ВС пришёл к выводу, что ТЦК имеет право обжаловать решения по семейным спорам, если они могут создавать основания для отсрочки или освобождения от военной службы.

Суды получат новые инструменты для возвращения ребенка, незаконно вывезенного одним из родителей

Самовольное изменение места жительства ребенка одним из родителей признается противоправным действием

Установить факт гражданского брака до 2004 года невозможно — Верховный Суд

Верховный Суд вынес важное решение для семей военных: гражданский брак до 2004 года не признается.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]