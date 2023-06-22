У Києві затримали посадовця за систематичні побори з торговців стихійного ринку

У столиці працівник відділу з питань благоустрою погорів на хабарі.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

У Києві викрито та затримано службовця однієї зі столичних РДА за фактами систематичного вимагання та одержання неправомірної вигоди за «дозвіл» на незаконне здійснення стихійної торгівлі (ч. 3 ст. 368 КК України). Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, головний спеціаліст відділу з питань благоустрою та контролю за охороною природного середовища однієї з столичних РДА організував та впровадив злочинну схему отримання незаконної вигоди.

«За не перешкоджання стихійній торгівлі з продажу фруктів та овочів посадовець вимагав у підприємця щомісячний платіж у сумі 15 000 гривень. У разі ж відмови від надання грошових коштів підприємця попередили про демонтаж його торгівельних точок. В одному випадку у нього також вилучили продукцію та повернули її після отримання коштів.

У межах слідства правоохоронці задокументували декілька епізодів одержання посадовцем неправомірної вигоди через посередника.

Під час одержання чергового траншу посадовця та його довірену особу затримали.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів. Встановлюється коло осіб, причетних до корупційного правопорушення.

Зауважимо, що посадові особи вказаного підрозділу РДА упродовж травня-червня вже тричі були викриті прокуратурою на одержанні неправомірної вигоди», - йдеться у повідомленні.

Так, окружною прокуратурою м. Києві у межах іншого кримінального провадження повідомлено про підозру начальнику вказаного відділу за фактом одержання неправомірної вигоди за «дозвіл» на здійснення стихійної торгівлі, виконувачу обов’язків начальника відділу - за «дозвіл» на функціонування СТО, а також головному спеціалісту даного відділу - за «дозвіл» на розміщення кав’ярні. Дії службовців кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України.

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