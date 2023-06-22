В Киеве задержали чиновника за систематические поборы с торговцев стихийного рынка

В столице работник отдела по благоустройству погорел на взятке.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

В Киеве разоблачен и задержан служащий одной из столичных РГА по фактам систематического вымогательства и получения неправомерной выгоды за «разрешение» на незаконное осуществление стихийной торговли (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Согласно материалам следствия, главный специалист отдела по благоустройству и контролю за охраной природной среды одной из столичных РГА организовал и внедрил преступную схему получения незаконной выгоды.

«За не препятствование стихийной торговле по продаже фруктов и овощей должностное лицо требовало у предпринимателя ежемесячный платеж в сумме 15 000 гривен. В случае отказа от предоставления денежных средств предпринимателя предупредили о демонтаже его торговых точек. В одном случае у него изъяли продукцию и вернули ее после получения средств.

В рамках следствия правоохранители задокументировали несколько эпизодов получения должностным лицом неправомерной выгоды через посредника.

При получении очередного транша чиновника и его доверенное лицо задержали.

В настоящее время решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании мер. Устанавливается круг лиц, причастных к коррупционному правонарушению.

Заметим, что должностные лица указанного подразделения РГА в течение мая-июня уже трижды были уличены прокуратурой на получении неправомерной выгоды», - говорится в сообщении.

Так, окружная прокуратура г. Киева в рамках другого уголовного производства сообщила о подозрении начальнику указанного отдела по факту получения неправомерной выгоды за «разрешение» на осуществление стихийной торговли, исполняющему обязанности начальника отдела - за «разрешение» на функционирование СТО, а также главному специалисту данного отдела – за «разрешение» на размещение кофейни. Действия служащих квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

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