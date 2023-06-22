У Києво-Печерській лаврі запровадили електронний квиток: скільки він коштує

Для відвідування Лаври відтепер можна придбати електронний квиток.

З 20 червня вхідні квитки у Києво-Печерську лавру можна придбати через онлайн-систему. В тому числі послуги, пов’язані з відвідуванням території, екскурсій та виставок у заповіднику, передає risu.ua.

За ціною вхідного квитка у 100 грн (пільговий — 50 грн) можна отримати доступ до трьох основних об’єктів: Велика лаврська дзвіниця, церква преподобних Антонія і Феодосія Печерських із Трапезною палатою та Успенський собор.

Купити квиток можна за посиланням.

Раніше ми писали, що ДВС гарантує оперативне та ефективне виконання рішення про звільнення приміщення Києво-Печерської лаври УПЦ МП.

Нагадаємо, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко раніше заявив, що якщо Українська православна церква (Московського патріархату) не звільнить приміщення Києво-Печерської лаври, то після набрання чинності судовими рішеннями має розпочати роботу виконавча служба.

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