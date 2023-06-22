В Киево-Печерской лавре ввели электронный билет: сколько он стоит

Для посещения Лавры теперь можно приобрести электронный билет.

С 20 июня входные билеты в Киево-Печерскую лавру можно купить через онлайн-систему. В том числе, услуги, связанные с посещением территории, экскурсий и выставок в заповеднике, передает risu.ua.

По цене входного билета в 100 грн (льготный — 50 грн) можно получить доступ к трем основным объектам: Большая лаврская колокольня, церковь преподобных Антония и Феодосия Печерских с Трапезной палатой и Успенский собор.

Купить билет можно по ссылке.

Ранее мы сообщали, что ГИС гарантирует оперативное и эффективное исполнение решения об освобождении помещения Киево-Печерской лавры УПЦ МП.

Напомним, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко ранее заявил, что если Украинская православная церковь (Московского патриархата) не освободит помещение Киево-Печерской лавры, то после вступления в силу судебных решений должна начать работу исполнительная служба.

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